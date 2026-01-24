إعلان

أغرب 4 تقاليد العالم.. من القفز فوق الرضع إلى معارك الطماطم

كتب- أحمد الضبع

09:00 م 24/01/2026

أغرب 5 تقاليد العالم.. من القفز فوق الرضع إلى معار

لا شك في أنّ العالم مليئا بالعادات والتقاليد الغريبة، التي قد تبدو غريبة أو حتى صادمة للزائرين من الخارج.

وبعض هذه الممارسات تحمل رموزا عميقة ومعان ثقافية، بينما بعضها الآخر يثير الدهشة ويبدو أشبه بالجنون.

ووفقا لموقع garfors، نستعرض في السور التالية أغرب 5 تقاليد حول العالم.

1- رمي الأسنان في اليونان

بعض الأطفال يضعون أسنانهم تحت الوسادة مقابل الحصول على مكافأة من الجنية، بينما يرمي آخرون الأسنان على أسطح المنازل.

2- قفز الرضع في إسبانيا

في طقس يعرف بـ«El Colacho»، يقفز رجال يرتدون أزياء الشيطان فوق الأطفال الممددين على المراتب لطرد الأرواح الشريرة.

3- اختبار الشجاعة في البرازيل

في قبيلة ستار ماوا، يضع الفتيان أيديهم في سلة مليئة بالنمل القوي لقياس شجاعتهم.

4- معركة الطماطم في إسبانيا

لا توماتينا أكبر حرب طماطم في العالم، حيث تستخدم الطماطم كسلاح في شوارع بلدة بونول، كنوع من الاحتفاء.

