من الطبيعي أن يكون احتساء فنجان من القهوة مع الاستمتاع بمنظر خلاب تجربةً تبعث على الاسترخاء، لكنك ستجد صعوبة في الاسترخاء التام في مقهى كليف كوفي، وهو مقهى فريد من نوعه في فوجيان، بالصين.

مقهى مرعب

ويقع المقهى على جرف شاهق، على ارتفاع حوالي 60 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويعرف بأنه "المقهى الأكثر جرأة في العالم"، بحسب موقع odditycentral.

كيف تصل إلى المقهى؟

ويتألف المقهى بشكل أساسي من منصات مستطيلة مثبتة على الجرف، تُستخدم كمقاعد للزبائن، وللوصول إلى المقهى، يجب على السياح أولاً اجتياز مسار "فيا فيراتا" لمدة 30 دقيقة تقريبًا قبل أن يتم إنزالهم بالحبال إلى المنصات تحت إشراف مدرب.

وافتتح المقهى الواقع على منحدر صخري عام 2004 واكتسب شهرة واسعة مؤخرا بعد انتشار مقاطع فيديو صورت في موقعه الخلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظراً للإقبال الكبير من السياح، أكد مؤسس "كليف كوفي" على ضرورة الحجز المسبق، وعدم السماح بالنزول إلى المنصات الصخرية دون إشراف الموظفين.

سعر فنجان القهوة

ويبلغ سعر فنجان القهوة في المقهى 398 يوانا (58 دولارا أمريكيًا)، (2842 جنيها مصريا) وهو سعر مرتفع نوعًا ما، حتى بالنسبة للقهوة الفاخرة ، لكن صاحب هذا المكان الفريد أوضح أن السعر يشمل التأمين الإلزامي، وتأجير المعدات الاحترافية، ومدربي التسلق بالحبال، كما لا يوجد حد زمني للإقامة، فبمجرد وصولك إلى المنصات، يمكنك البقاء للمدة التي ترغب بها.

كابوس لعشاق القهوة

ويوصف المقهى بأنه كابوس لعشاق القهوة الذين يعانون من رهاب المرتفعات، واجتذب مدمني الأدرينالين من جميع أنحاء الصين.









