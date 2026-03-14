أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أنه على الرغم من الهجوم الذي وقع على جزيرة خرج الإيرانية الليلة الماضية، فإن الوضع في الجزيرة تحت السيطرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في بيان السبت: "تشير المتابعات إلى أنه بعد العدوان الأمريكي الصهيوني على جزيرة خرج صباح السبت، عاد الوضع في الجزيرة سريعًا إلى طبيعته، وهو الآن تحت السيطرة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت مصادر للوكالة الإيرانية، أن جميع العاملين في قطاع النفط في جزيرة خرج بصحة جيدة ولم يُصب أي منهم بأذى. كما أكد اتصال هاتفي أجراه مراسل مهر بعد انتهاء العدوان هذا الأمر.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن الهجوم الأمريكي فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي كان المهاجمون يهدفون إليها. وأُعيد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التي أعلنت أمريكا تدميرها.

وضربت الولايات المتحدة منشآت عسكرية على جزيرة خرج، ولم تُستهدف المواقع المرتبطة بتجارة النفط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ووسائل إعلام رسمية إيرانية. غير أن ترامب هدد بضربها أيضًا إذا استمرت إيران في منع السفن من عبور مضيق هرمز.