

يحث الكثيرون عن أفكار ديكور وأجواء عيد مميزة في منزلهم مع طرق تزيين وإنشاء أجواع عائلية دافئة قبل العيد لنشر أجواء الفرحة داخل المنازل.

إن أجواء العيد في المنزل تُضفي دفئًا خاصًا وروح احتفالية تجمع العائلة والأصدقاء في لحظات من الفرح والترابط.

يجب ديكور الأضواء لتعزيز أجواء العيد

تلعب الإضاءة دورًا أساسيًا في خلق أجواء عيد مميزة داخل البيت، مثل استخدام أضواء خفيفة حول النوافذ أو الأرفف، أو وضع فوانيس ديكور ومصابيح LED في الزوايا لإضاءة هادئة وأنيقة.

لمسات فنية في أجواء العيد

يمكنك إضافة لوحات فنية متميزة تحمل عبارات مثل "Eid Mubarak" أو آيات دينية بخطّجميل كتزيين للجدران، ما يعزز المعنى الروحي للمناسبة ويتناغم مع الديكور العام.

الوسائد والأقمشة الموسمية

استبدال الوسائد العادية بوسائد تحمل زخارف الهلال والنجوم أو ألوان العيد الدافئة يخلق مظهرًا احتفاليًا على الأرائك والكراسي، بينما توحّد الأقمشة المختلفة الأجواء وتمنحها دفئًا إضافيًا.

العطور والروائح الخاصة بأجواء العيد

رائحة المكان تكمّل أجواء عيد مميزة؛ لذا يُفضل اختيار معطرات ريد ديڤيوزر أو شموع معطرة بروائح خفيفة مثل العود والزهور التي تضيف لمسة احتفالية لطيفة وتحافظ على راحة الضيوف.

لمسات الزهور والطبيعة

وضع الزهور الطبيعية في أوعية أنيقة يضفي لمسة من الانتعاش والإشراق على المساحات المختلفة في المنزل.

يمكن وضعها في غرفة المعيشة أو على طاولة الطعام لإضفاء لون وحيوية في أجواء العيد.

مشاركة الأسرة في الزينة

إشراك أفراد الأسرة، وخصوصًا الأطفال، في تزيين الأماكن بأعمال يدوية مثل زخارف القمر والنجوم أو البطاقات المخصصة يزيد من معاني الاحتفال ويمنح الذكريات قيمة أكبر.

اقرأ أيضًا

عدسة "مصراوي" تلتقط أجمل 10 صور لفرحة أول أيام العيد

خطوات ترتيب مطبخ المنزل بسهولة وبساطة قبل عيد الأضحى

"ترويقة العيد".. حيل بسيطة تسهل عليكِ تنظيف منزلك بأقل جهد وتكلفة



