بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب : علاء عمران

12:32 م 14/03/2026

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية للنزلاء وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم خلال المناسبات المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة الاستثنائية ستُمنح خلال الفترة من الجمعة 20 مارس 2026 وحتى الخميس 23 أبريل 2026، بما يتيح للنزلاء التواصل مع أسرهم في أجواء إنسانية تعكس الاهتمام بالجوانب الاجتماعية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على توفير الرعاية المتكاملة للنزلاء وتعزيز سبل إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.

