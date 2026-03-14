من بينها الصيام.. 3 تحديات تواجه الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 تحديات خلال مباراته ضد أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى إلى الكونغو برازفيل، صباح أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت نحو 7 ساعات.

3 تحديات تواجه الزمالك

يدخل لاعبو الزمالك مباراة أوتوهو الكونغولي، تحت ضغط جماهيري، بعد الخسارة من إنبي في المباراة الماضية بالدوري المصري، وتقليل الفارق بينه وبين بيراميدز في جدول الترتيب.

ويبحث الزمالك عن نتيجة إيجابية، لإزالة الضغط من على اللاعبين في مباراة العودة، التي تقام في القاهرة، بحثا عن الصعود إلى نصف النهائي.

التحدي الثاني الذي يواجه الزمالك، يتمثل في توقيت المباراة، التي تقام في الثالثة عصرا، بينما اللاعبين صائمين، وفي درجة حرارة 30 درجة مئوية.

كما يخوض الزمالك المباراة على ملعب ستاد الفونس ماسامبا، الذي مكون من النجيل الصناعي.

وتحدث عمر جابر عن آخر تحديين خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "المباراة ستقام في رمضان وسط الصيام، وعلى ملعب من النجيل الصناعي، ما يزيد من صعوبة ظروف اللقاء، إلى جانب اختلاف الطقس عن المعتاد في القاهرة".

