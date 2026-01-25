قصة أطول طريق في العالم

رحلة القيادة على الطريق السريع العابر للأمريكتين واحدة من أكثر المغامرات البرية إبهارا في العالم، إذ يمتد من خليج برودو في ألاسكا إلى أوشوايا على أطراف تييرا ديل فويجو جنوب الأرجنتين.

ويبلغ طول هذا الطريق 30 ألف كيلومتر، عابرا 15 دولة من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.

طريق يتتبع خطى البشر الأوائل

يُعرف باسم طريق بان أمريكان أو "فيا بانام"، ويتتبع المسار التاريخي الذي سلكه البشر الأوائل بعد عبورهم الجسر البري فوق مضيق بيرينج،، ما يمنحه بعدا جغرافيا وتاريخيا فريدا.

من فكرة بسيطة إلى مشروع قاري

أُنشئ الطريق بهدف تعزيز الروابط والتكامل بين دول القارة الأمريكية، وبدأت أولى خطواته الرسمية خلال المؤتمر الأول للطرق السريعة لعموم أمريكا، الذي عُقد في بوينس آيرس عام 1925.

شبكة طرق لا مسارا واحدا

على الرغم من شهرته كأطول طريق في العالم، فإن الطريق السريع العابر للأمريكتين ليس طريقا متصلا بالكامل، بل شبكة واسعة من الطرق السريعة المترابطة، تتفرع إلى عدة مسارات تعبر بيئات طبيعية متباينة، من تندرا غرب كندا وقمم جبال الروكي، إلى صحاري شمال المكسيك وسهول باتاجونيا، وفقا لموقع "sapo".

عقبة غابة دارين غاب

يمر الطريق عبر 15 دولة هي: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، جواتيمالا، السلفادور، هندوراس، نيكاراجوا، كوستاريكا، بنما، كولومبيا، الإكوادور، بيرو، بوليفيا، تشيلي، والأرجنتين، غير أنه ينقطع عند منطقة غابة دارين غاب الكثيفة بين بنما وكولومبيا، بطول يبلغ 87 كيلومترا، ولا يمكن تجاوزها إلا باستخدام القوارب.

محطات لا تُحصى وتجارب متنوعة

تتنوع الخيارات أمام المسافرين على طول الطريق بشكل شبه لا نهائي، في الولايات المتحدة يمكن استكشاف المتنزهات الوطنية غرب البلاد، بينما يتيح المسار في المكسيك المرور عبر مدن مثل مونتيري أو مازاتلان، كما يمر بمدن تاريخية عريقة مثل أنتيجوا في جواتيمالا وجرناطة في نيكاراجوا، إلى الغابات المطيرة الغنية بالتنوع البيولوجي في كوستاريكا.

من قهوة كولومبيا إلى ثلوج الأنديز

في وديان كولومبيا الواقعة بين سلاسل جبالها الثلاث، يمكن التوقف لشرب القهوة في كوينديو أو الاستمتاع بإيقاعات السالسا في مدينة كالي، ومع التوجه جنوبا بمحاذاة جبال الأنديز، تبرز كيتو عاصمة الإكوادور، وهضاب كوتوباكسي المغطاة بالثلوج، حيث يقع أعلى بركان نشط في البلاد.

جنوب القارة.. طبيعة تخطف الأنظار

بعيدا عن الطريق الرئيسي، يمكن للمغامرين زيارة امتداد سالار دي أويوني الأبيض الشاسع في بوليفيا، ثم مواصلة الرحلة جنوبا عبر مناطق الأرجنتين وتشيلي، حيث تتناثر كروم العنب والبحيرات بين الجبال والسهول.

مغامرة لا يخوضها إلا الجريئون

يظل الطريق السريع العابر للأمريكتين تجربة استثنائية حافلة بالتحديات والمشاهد الخلابة، لا يقصدها إلا من يملكون الشغف وروح المغامرة، ومن بين هؤلاء إيفا زو بيك، التي تخوض رحلتها على هذا الطريق منذ مايو الماضي رفقة كلبها "فيلك".

