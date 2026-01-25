إعلان

"طوله 30 ألف كم ويمر عبر 15 دولة".. قصة أطول طريق في العالم

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 25/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    قصة أطول طريق في العالم
  • عرض 10 صورة
    "طوله 30 ألف كم ويمر عبر 15 دولة".. قصة أطول طريق في العالم
  • عرض 10 صورة
    يبلغ طول هذا الطريق 30 ألف كيلومتر
  • عرض 10 صورة
    "طوله 30 ألف كم ويمر عبر 15 دولة".. قصة أطول طريق في العالم
  • عرض 10 صورة
    يظل الطريق السريع العابر للأمريكتين تجربة استثنائية حافلة بالتحديات والمشاهد الخلابة
  • عرض 10 صورة
    يمكن للمغامرين زيارة امتداد سالار دي أويوني الأبيض الشاسع في بوليفيا
  • عرض 10 صورة
    في وديان كولومبيا الواقعة بين سلاسل جبالها الثلاث
  • عرض 10 صورة
    يمر الطريق عبر 15 دولة
  • عرض 10 صورة
    تتنوع الخيارات أمام المسافرين على طول الطريق بشكل شبه لا نهائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلة القيادة على الطريق السريع العابر للأمريكتين واحدة من أكثر المغامرات البرية إبهارا في العالم، إذ يمتد من خليج برودو في ألاسكا إلى أوشوايا على أطراف تييرا ديل فويجو جنوب الأرجنتين.

ويبلغ طول هذا الطريق 30 ألف كيلومتر، عابرا 15 دولة من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.

طريق يتتبع خطى البشر الأوائل

يُعرف باسم طريق بان أمريكان أو "فيا بانام"، ويتتبع المسار التاريخي الذي سلكه البشر الأوائل بعد عبورهم الجسر البري فوق مضيق بيرينج،، ما يمنحه بعدا جغرافيا وتاريخيا فريدا.

من فكرة بسيطة إلى مشروع قاري

أُنشئ الطريق بهدف تعزيز الروابط والتكامل بين دول القارة الأمريكية، وبدأت أولى خطواته الرسمية خلال المؤتمر الأول للطرق السريعة لعموم أمريكا، الذي عُقد في بوينس آيرس عام 1925.

شبكة طرق لا مسارا واحدا

على الرغم من شهرته كأطول طريق في العالم، فإن الطريق السريع العابر للأمريكتين ليس طريقا متصلا بالكامل، بل شبكة واسعة من الطرق السريعة المترابطة، تتفرع إلى عدة مسارات تعبر بيئات طبيعية متباينة، من تندرا غرب كندا وقمم جبال الروكي، إلى صحاري شمال المكسيك وسهول باتاجونيا، وفقا لموقع "sapo".

عقبة غابة دارين غاب

يمر الطريق عبر 15 دولة هي: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، جواتيمالا، السلفادور، هندوراس، نيكاراجوا، كوستاريكا، بنما، كولومبيا، الإكوادور، بيرو، بوليفيا، تشيلي، والأرجنتين، غير أنه ينقطع عند منطقة غابة دارين غاب الكثيفة بين بنما وكولومبيا، بطول يبلغ 87 كيلومترا، ولا يمكن تجاوزها إلا باستخدام القوارب.

محطات لا تُحصى وتجارب متنوعة

تتنوع الخيارات أمام المسافرين على طول الطريق بشكل شبه لا نهائي، في الولايات المتحدة يمكن استكشاف المتنزهات الوطنية غرب البلاد، بينما يتيح المسار في المكسيك المرور عبر مدن مثل مونتيري أو مازاتلان، كما يمر بمدن تاريخية عريقة مثل أنتيجوا في جواتيمالا وجرناطة في نيكاراجوا، إلى الغابات المطيرة الغنية بالتنوع البيولوجي في كوستاريكا.

من قهوة كولومبيا إلى ثلوج الأنديز

في وديان كولومبيا الواقعة بين سلاسل جبالها الثلاث، يمكن التوقف لشرب القهوة في كوينديو أو الاستمتاع بإيقاعات السالسا في مدينة كالي، ومع التوجه جنوبا بمحاذاة جبال الأنديز، تبرز كيتو عاصمة الإكوادور، وهضاب كوتوباكسي المغطاة بالثلوج، حيث يقع أعلى بركان نشط في البلاد.

جنوب القارة.. طبيعة تخطف الأنظار

بعيدا عن الطريق الرئيسي، يمكن للمغامرين زيارة امتداد سالار دي أويوني الأبيض الشاسع في بوليفيا، ثم مواصلة الرحلة جنوبا عبر مناطق الأرجنتين وتشيلي، حيث تتناثر كروم العنب والبحيرات بين الجبال والسهول.

مغامرة لا يخوضها إلا الجريئون

يظل الطريق السريع العابر للأمريكتين تجربة استثنائية حافلة بالتحديات والمشاهد الخلابة، لا يقصدها إلا من يملكون الشغف وروح المغامرة، ومن بين هؤلاء إيفا زو بيك، التي تخوض رحلتها على هذا الطريق منذ مايو الماضي رفقة كلبها "فيلك".

اقرأ أيضا:

بمليون دولار لـ الليلة.. معلومات عن أول فندق على سطح القمر

تبدأ من 55 جنيها.. أسعار زينة رمضان في 3 متاجر شهيرة

أول صانع محتوى يبث من داخل الهرم الأكبر.. من هو اليوتيوبر الأمريكي آي شو سبيد؟

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب

أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر

أطول طريق في العالم طريق بان أمريكان معلومات عن طريق بان أمريكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في
أخبار السيارات

كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في
تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

تغييرات اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
"عقول أبنائنا ليست للبيع".. فرنسا تسعى لتسريع حظر وسائل التواصل الاجتماعي
شئون عربية و دولية

"عقول أبنائنا ليست للبيع".. فرنسا تسعى لتسريع حظر وسائل التواصل الاجتماعي
صدقي يكذب ميدو بعد تصريحه المثير للجدل: لو حقيقية ما نكملش في كرة القدم
رياضة محلية

صدقي يكذب ميدو بعد تصريحه المثير للجدل: لو حقيقية ما نكملش في كرة القدم
مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
حوادث وقضايا

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش