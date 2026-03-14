قالت الدكتورة منى عبد الرازق الجمال، أستاذ متفرغ الوراثة الإكلينيكية، إن مرض ارتفاع حمض الفينيل ألانين (Phenylketonuria – PKU) أحد الأمراض الوراثية التي تتطلب التزامًا صارمًا بنظام غذائي خاص، يهدف إلى حماية الأطفال المصابين من المضاعفات الصحية الخطيرة، وعلى رأسها التأخر الذهني واضطرابات النمو العصبي.

وأوضحت "الجمال"، خلال مقالة علمية نشرها المركز القومي للبحوث، أن النظام الغذائي لمرضى PKU يعتمد على تقليل أو الامتناع عن تناول البروتينات الطبيعية، خاصة تلك الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان والقمح، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من حمض الفينيل ألانين، الذي يعجز الجسم عن استقلابه بصورة طبيعية.

وتابعت: ويُستعاض عن ذلك باستخدام بدائل غذائية خاصة خالية من هذا الحمض، مثل الألبان العلاجية المخصصة، إلى جانب الاعتماد على كميات محسوبة من الخضروات والفواكه والحبوب والبقول، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص، مع المتابعة الدورية من خلال التحاليل المعملية.

وذكرت أنه مع دخول شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من تغير في العادات الغذائية ومواعيد الوجبات، تبرز أهمية زيادة وعي الأسر بضرورة الالتزام بالنظام الغذائي الموصوف لمرضى PKU، وتجنب الأطعمة غير المناسبة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الفينيل ألانين في الدم.

وأكدت أن الالتزام الدقيق بالتعليمات الغذائية خلال الشهر الكريم يعد عاملًا أساسيًا للحد من ظهور الأعراض والحفاظ على صحة الأطفال المصابين وجودة حياتهم.

