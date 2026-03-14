فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط

كتب : محمود عجمي

03:51 ص 14/03/2026
نشرت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على فيسبوك بثًا مباشرًا، من محافظة أسيوط لرصد حالة الطقس اليوم السبت، في ظل ما تشهده المحافظة من تقلبات جوية تمثلت في ظهور السحب ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

محافظ أسيوط يرفع درجة الاستعداد القصوى
أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة عدم الاستقرار الجوي.

تحذيرات من رياح قوية وانخفاض الرؤية
أوضح المحافظ أن التنبؤات الجوية تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح يصاحبه إثارة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع ارتفاع متوقع في درجات الحرارة.

متابعة مستمرة عبر غرف العمليات
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية.

توجيهات لمراجعة الجاهزية والمرافق
وجّه المحافظ إدارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وشركات المرافق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، والتأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية وفحص أعمدة الإنارة ومحيط المنشآت الحيوية تحسبًا لأي تأثيرات محتملة من شدة الرياح.

تحذيرات للمواطنين
وحذّر المحافظ المواطنين من التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو بجوار المباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح، داعيًا إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع انخفاض محتمل للرؤية الأفقية، مؤكّدًا أن الالتزام بالتعليمات يحافظ على الأرواح والممتلكات.

توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 14 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026، حيث تستمر التقلبات الجوية، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، ونشاط للرياح بسرعة تتراوح بين 35 و45 كم/س، مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب البلاد وسيناء.

وأضافت الأرصاد أن نشاط الرياح مستمر على فترات متقطعة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

