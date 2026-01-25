لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض

كثيرا ما نفكر في منتج معين، لنجد بعد لحظات إعلانا له يظهر أمامنا على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو إنستجرام.

وكشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، السبب النفسي وراء هذه الظاهرة في تصريحات لـ "مصراوي".

-جميع الخوارزميات الموجودة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تمتلك القدرة على تحليل البيانات السلوكية للمستخدمين.

-تجمع هذه الخوارزميات بيانات عن الصفحات التي نزورها والإعلانات التي نضغط عليها والبحث الذي نقوم به وأيضا مقاطع الفيديو التي نشاهدها.

-التفكير في شيء معين قد يزيد من احتمالية ملاحظة الإنسان للأشياء المرتبطة به.

-التركيز العقلي على المنتج يجعلنا أكثر وعيا بالإعلانات الخاصة به.

-دماغ الإنسان تميل دائما إلى البحث عن المنتج الذي يفكر فيه.

-متابعة صفحات معينة تجعل ظهور الإعلان أمرا طبيعيا، ويجعل الإنسان يشعر أن تفكيره مرتبط بما يراه من إعلانات.

-التحدث مع شات جي بي تي حول كل ما يفكر فيه الإنسان بشأن حياته الشخصية قد يظهر من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

