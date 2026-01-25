مع اقتراب شهر رمضان، يواجه الكثير من الأشخاص تحدي ضبط المصاريف والالتزام بالميزانية وسط تحضيرات الإفطار والسحور.

وفي هذا السياق، قدمت خبيرة الاقتصاد رانيا المارية مجموعة نصائح عملية تساعد الأسر على الإنفاق بحكمة والتحكم بالمصاريف والاستمتاع بشهر رمضان دون تجاوز الميزانية.

أهمية التخطيط المسبق لميزانية رمضان

أكدت "خبيرة الاقتصاد" خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلاميون أحمد دياب ونهاد سمير وعبيدة أمير إلى ضرورة أن تبدأ الأسر بتخطيط الميزانية قبل حلول الشهر بفترة كافية.

وأوضحت أن سر النجاح يكمن في "الاستباقية"، بوضع خطة واضحة لتجنب الضغوط الشرائية المفاجئة مع اقتراب الشهر.

الشراء وفق الاحتياجات الفعلية

شددت الخبيرة على شراء السلع حسب الحاجة فقط، وليس بدافع التخوف من نفادها أو الرغبة في التخزين المبالغ فيه.

وأضافت أن شراء كميات كبيرة من الأرز والدقيق والسكر يؤدي إلى ضغط مالي غير مبرر في بداية الشهر، ما يسبب عجزا مع نهاية رمضان أو عند حلول العيد.

تخصيص ميزانيات للمناسبات

ذكرت أيضا أن هناك مواسم سنوية تتطلب إنفاقا إضافيا مثل رمضان، العيد، دخول المدارس، والمصايف، لذلك نصحت بتوفير مبالغ صغيرة على مدار العام لتغطية هذه المناسبات، وتجنب اللجوء للاقتراض أو الوقوع في أزمات مالية مفاجئة.

تقسيم الميزانية أسبوعيا

من أهم النصائح تقسيم ميزانية الشهر إلى أربعة أسابيع، بحيث يتم توزيع المصروف بالتساوي أو حسب الحاجة على كل أسبوع.

وأضافت أن تحديد مصروف يومي محدد يضمن عدم نفاد الأموال قبل نهاية الشهر ويساعد على توفير جزء لمستلزمات العيد.

تغيير الثقافة الاستهلاكية

نصحت بضرورة تغيير المعتقدات الخاطئة التي تربط رمضان بالإسراف في الطعام والولائم الضخمة، مشيرة إلى أن الشهر الفضيل هو وقت للعبادة والاعتدال.

وأوضحت أن الهدف الحقيقي من التجمعات الرمضانية هو تعزيز الود والتراحم وليس التباهي بالأطعمة أو الكميات.

التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

ختمت "خبيرة الاقتصاد" حديثها بالإشارة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشددة على ضرورة اعتماد ثقافة استهلاكية ذكية وموفرة.

