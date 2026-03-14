إعلان

رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

كتب : عمرو صالح

08:00 ص 14/03/2026

اسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن بمختلف الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال "البطران"، لمصراوي، إن نسبة الإقبال على شراء الدواجن تزداد خلال المواسم من بينها شهر رمضان قد تصل إلى 30 %، والاستهلاك الفردي في الشهر ارتفع إلى 14 كيلو في عام 2025، ولكن سبب ارتفاع أسعار الدواجن هو جشع بعض التجار والسماسرة، مشيرًا إلى أن الكيانات الكبيرة تتحكم في 30 % من الإنتاج، و70 % الآخرين عبارة عن صغار المنتجين ويمتلكون مزراع مفتوحة ليس لها سقف ومتوسط عدد الطيور بها 5 آلاف طائر.

وتابع: "طبقًا للبيانات الواردة من الحكومة بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي 98% تقريبا وأعلى سعر للكيلو كان 94 جنيها"، مشيرًا إلى أن معدل الإنتاج من الدواجن كان مليون و 450 ألف طن عام 2020 ، وزاد إلى حوالي مليون و800 ألف طن عام 2025.

وطالب البطران، الحكومة بدعم القطاع الخاص والمنتجين من أجل زيادة الإنتاج عن طريق تسهيل القروض البنكية وتصاريح جديدة للمزارع..

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء مؤخرا نحو 106 جنيهات داخل المزارع وبورصة الدواجن، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك فى المحال والأسواق نحو 120 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 111 جنيهات داخل المزارع وبورصة الدواجن، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك فى الأسواق والمحلات نحو 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا في المزارع وبورصة الدواجن، فيما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك في المحال والأسواق حوالي 135 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بهذه المناطق

وزير النقل يتفقد المركز الفني للصيانة والإصلاح بميت حبيش بطنطا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن أسعار الدواجن في رمضان كيلو الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
أخبار وتقارير

ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
أخبار المحافظات

فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
سفرة رمضان

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر

مسلسل حكاية نرجس: ريهام عبد الغفور تختطف طفلاً جديدًا
دراما و تليفزيون

مسلسل حكاية نرجس: ريهام عبد الغفور تختطف طفلاً جديدًا
موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي