كشف الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن بمختلف الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال "البطران"، لمصراوي، إن نسبة الإقبال على شراء الدواجن تزداد خلال المواسم من بينها شهر رمضان قد تصل إلى 30 %، والاستهلاك الفردي في الشهر ارتفع إلى 14 كيلو في عام 2025، ولكن سبب ارتفاع أسعار الدواجن هو جشع بعض التجار والسماسرة، مشيرًا إلى أن الكيانات الكبيرة تتحكم في 30 % من الإنتاج، و70 % الآخرين عبارة عن صغار المنتجين ويمتلكون مزراع مفتوحة ليس لها سقف ومتوسط عدد الطيور بها 5 آلاف طائر.

وتابع: "طبقًا للبيانات الواردة من الحكومة بلغت نسبة الإكتفاء الذاتي 98% تقريبا وأعلى سعر للكيلو كان 94 جنيها"، مشيرًا إلى أن معدل الإنتاج من الدواجن كان مليون و 450 ألف طن عام 2020 ، وزاد إلى حوالي مليون و800 ألف طن عام 2025.

وطالب البطران، الحكومة بدعم القطاع الخاص والمنتجين من أجل زيادة الإنتاج عن طريق تسهيل القروض البنكية وتصاريح جديدة للمزارع..

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء مؤخرا نحو 106 جنيهات داخل المزارع وبورصة الدواجن، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك فى المحال والأسواق نحو 120 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 111 جنيهات داخل المزارع وبورصة الدواجن، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك فى الأسواق والمحلات نحو 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا في المزارع وبورصة الدواجن، فيما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك في المحال والأسواق حوالي 135 جنيهًا للكيلو.

