قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

تخبئ المحيطات أسرارا غريبة ومخلوقات تبدو وكأنها خرجت من عالم خيالي، من الأسماك المفترسة إلى القشريات العملاقة، إليكم بعضا من أغرب الكائنات التي تعيش في هذه البيئات المائية المظلمة، وفقا لموقع "Reader's Digest".

سمكة الأسد

أسماك الأسد من كبار المفترسين في أعماق البحار، لا يخشاها أي كائن آخر، تضع كل سمكة منها ما يصل إلى مليوني بيضة سنويا، ما يجعلها قادرة على السيطرة على البيئة البحرية والتفوق على الأنواع المحلية.

تتميز هذه الأسماك بـ أشواكها الزاهية والملونة، والتي يبلغ عددها حوالي 32 شوكة، سامة بما يكفي للتسبب بأعراض تتراوح بين التعرق الشديد والشلل لمن يحاول الاقتراب منها، ورغم خطورتها، فإن زعانفها الشبيهة بالمروحة تجعلها تبدو كلوحة فنية بحرية خلابة، تجمع بين الرهبة والجمال في آن واحد.

ملاك البحر

يعيش ملاك البحر في المياه الباردة للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، ويبلغ طوله نحو 5 سم، يتميز بجسم شفاف وأجنحة رقيقة تشبه أجنحة الملائكة، وهو مفترس يتغذى على قواقع ليماسينا باستخدام زوائد خطافية خاصة، ما يجعله أحد أكثر الكائنات البحرية تميزا في تلك المناطق.

تنين البحر الورقي

يتواجد تنين البحر الورقي بطول 35 سم قبالة سواحل جنوب وشرق أستراليا، يتسم بزوائد صفراء وخضراء تساعده على التمويه بين الأعشاب البحرية، ويتغذى على قشريات صغيرة، كما يشارك الذكر في حضانة البيض كما هو الحال في فرس البحر.

سمكة الضفدع الأشعث

يعيش سمك الضفدع الأشعث في الشعاب المرجانية، قادر على التمويه قبل الانقضاض على فرائسه، كما يمتلك على رأسه طُعما يشبه كرة الصوف لجذب الفريسة، ويستطيع ابتلاع أي سمكة تقارب حجمه.

سرطان البحر العنكبوتي الياباني

يعيش سرطان البحر العنكبوتي الياباني على أعماق تصل إلى 1800 قدم في المحيط الهادئ، ويصل طوله إلى 12 قدما، أي ما يعادل "4 سم" من مخلب إلى آخر.

يمكن أن يعيش حتى 100 عام، ويتنقل في قاع المحيط بحثا عن الطعام، غالبا مع فقدان بعض أطرافه الدقيقة خلال حياته.

قمل الخشب العملاق

وفقا لموقع "discoverwildlife"، يتواجد قمل الخشب العملاق على أعماق 500 متر أو أكثر، ويبلغ طوله 75 سم، ويتغذى على بقايا الحيتان والأسماك والحبار، ويعد من أكبر المفصليات في العالم، مع جسم مقسم إلى سبعة أجزاء مزودة بسبعة أزواج من الأرجل للمشي وأخرى للسباحة والتنفس.

دودة متعددة الأشواك

تعيش الدودة متعددة الأشواك في الفتحات الحرارية المائية في أعماق المحيط الأطلسي، تتميز بمجموعة من الشعيرات الحسية، وتعد جزءا من فئة مذهلة تضم أكثر من 10000 نوع موصوف حتى الآن، ما يجعلها واحدة من أكثر المخلوقات البحرية غرابة وإثارة للدهشة.

اقرأ أيضا:

9 عادات غريبة للمصريين القدماء- ستصيبك بالصدمة

حيوانات ورثت المشاهير بعد وفاتهم- أموال ضخمة وقصور فاخرة

ماذا تفعل طاقة الحسد بجسم الحاسد والمحسود؟- مفاجأة



"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم