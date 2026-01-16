كتبت- أسماء مرسي:

الحسد ليس مجرد شعور سلبي مؤقت، بل طاقة حية تؤثر على الجسد والنفس معا.

في هذا السياق، أوضحت خبيرة علم الطاقة الدكتورة مها العطار تأثير هذه الطاقة على كل من الحاسد والمحسود.

الحسد بين الجسد والروح

قالت خبيرة علم الطاقة في تصريح لـ"مصراوي" إن الإنسان ليس جسدا منفصلا عن روحه، بل هو كيان طاقي متوازن.

وأضافت أن كل شعور يمر بالإنسان ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو تفاعل كيميائي وطاقي يؤثر مباشرة على الجسد.

وأشارت إلى أن الشعور المكبوت وغير المفهوم يتحول مع الوقت إلى عبء نفسي، ثم يظهر أثره على الجسم.

تأثير الحسد على الحاسد

تابعت: "الحسد لا ينشأ من القوة، بل من إحساس داخلي بالنقص، الحاسد يرى نورا في الآخرين يذكره بما يفتقده داخليا، تتحول هذه الطاقة المكبوتة إلى ذبذبة عدائية غير واعية".

وأضافت أن الحسد يؤدي إلى تشنج طاقة الكبد، العضو المسؤول عن انسياب المشاعر والمرونة الداخلية، ما يترتب عليه تراكم الغضب الصامت والتوتر.

وتظهر آثار هذه الطاقة السلبية على الحاسد في شكل صداع، أرق، شد عضلي، اضطرابات هضمية، ثقل في الصدر، تشتت ذهني، وضعف مناعة.

كما أن جسد الحاسد يعاني من اضطراب داخلي نتيجة انشغاله بمراقبة الآخرين بدل التركيز على داخله، ما يفقد قلبه شعوره الطبيعي بالسلام.

تأثير الحسد على المحسود

أوضحت خبيرة علم الطاقة أن الشخص المحسود لا يتأثر بالحسد إلا إذا كانت طاقته مشتتة أو غير واعية، أما إذا كان المحسود في كامل وعيه وطاقة متوازنة، فإن طاقة الحسد لا تخترقه، بل تعمل على إعادة توازنه الداخلي.

ولفتت إلى أن الحسد لا يعد اعتداء، بل مرآة تكشف عن الانفصال الداخلي لدى الحاسد، بينما تمنح المحسود فرصة لفهم حدود ووعيه الذاتي دون أن يؤثر ذلك على قيمته أو مكانته.

كيفية مواجهة طاقة الحسد؟

الوعي الداخلي والرضا النفسي من أقوى الوسائل للحماية من طاقة الحسد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال فهم المشاعر وتحويل الألم إلى معرفة، واستخدام التنفس الواعي لتحرير الطاقة الثقيلة.

بالإضافة إلى، تجنب المقارنة مع الآخرين والتركيز على الذات، نظرا لأن الشخص الواعي لا يحسد ولا يُحسد.

وأوضحت أن علامات تأثير الحسد على المحسود غالبا ما تظهر في صورة حزن غير مبرر، قلق، توتر، أو رغبة في العزلة، وهي مؤشرات تحتاج إلى إعادة التوازن الداخلي للحفاظ على الطاقة النفسية والجسدية.

