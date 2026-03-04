انفجارات عنيفة تهز وسط إسرائيل وصواريخ إيرانية تضرب القدس والنقب



وكالات

شهدت مناطق واسعة في وسط إسرائيل، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الانفجارات بعد وصول دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية، فيما دوت صافرات إنذار في صحراء النقب والبحر الميت وغلاف غزة.

أفادت نجمة داود الحمراء، أن فرقا توجهت إلى موقع الحادث بعد ورود بلاغات عن سقوط شظايا من قنبلة اعتراضية في مستوطنة ماخاسيا بمنطقة بيت شيمش.

من جانبها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية، وسط حالة التأهب في شمال البلاد، أن الحادث قد انتهى، وبإمكان السكان مغادرة المناطق المحمية.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه بات من الممكن مغادرة المناطق المحمية في القدس والسهل الساحلي وجنوب البلاد، بعد اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء حادثة إطلاق النار في ميتولا، مؤكدة أنه بإمكان السكان مغادرة المناطق المحمية.

وفي وقت سابق، أسفر قصف صاروخي إيراني استهدف مناطق في وسط إسرائيل عن إصابة 12 شخصا ووقوع دمار في عدد من المباني بمنطقة تل أبيب الكبرى، وفق هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بحسب روسيا اليوم.