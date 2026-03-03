تشهد سماء العالم يوم 3 مارس المقبل خسوفا كليا للقمر، يعرف فلكيا بـ"القمر الدموي"، يتحول فيه لون القمر إلى الأحمر النحاسي نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض قبل انعكاسها على سطحه، وفقا لمبادئ فيزيائية في علم البصريات الجوية.

متى يحدث الخسوف الكلي؟

ويحدث الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم، فتقع الأرض بين الجرمين وتحجب أشعة الشمس المباشرة عن القمر، وفقا لمجلة Smithsonian Magazine.

لكن الغلاف الجوي يسمح بمرور الأطوال الموجية الحمراء، بينما يتم تشتيت اللون الأزرق، ما يمنح القمر هذا التوهج الأحمر الداكن المميز.

وتشير بيانات الرصد الدولية إلى أن الخسوف يمكن مشاهدته بالعين المجردة بأمان، على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب حماية بصرية خاصة. وقد تمتد مدة الخسوف الكلي لأكثر من ساعة في بعض المناطق، مع اختلاف زاوية الرؤية حسب الموقع الجغرافي ووضوح السماء.

ما هي ظاهرة القمر الدموي؟

ويؤكد الفلكيون أن "القمر الدموي" ليس ظاهرة نادرة علميا، فهو يتكرر ضمن دورات خسوف محددة، إلا أن لونه البصري المذهل يجذب اهتمام الجمهور، خاصة مع انتشار الصور الفلكية عالية الجودة وازدياد الاهتمام العام بعلم الفضاء.

