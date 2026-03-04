إعلان

الحرس الثوري يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

كتب : مصراوي

07:44 ص 04/03/2026

إغلاق إيران مضيق هرمز

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، سيطرته الكاملة على مضيق هرمز الذي يحمل أهمية كبرى لتجارة النفط العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله: "إن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية للحرس الثوري".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة"، وفقا لسكاي نيوز.

مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني اختيار المرشد الجديد في إيران دفن المرشد الإيراني التصويت على الحرب ضد إيران انتفاضة شعبية في إيران الحرب بين أمريكا وإيران هجوم إيران على السعودية

