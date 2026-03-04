الحرس الثوري يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز



وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، سيطرته الكاملة على مضيق هرمز الذي يحمل أهمية كبرى لتجارة النفط العالمية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده، قوله: "إن مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية للحرس الثوري".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز "في حال الضرورة"، وفقا لسكاي نيوز.