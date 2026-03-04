استشهاد 8 لبنانيين وإصابة قرابة 20 في قصف إسرائيلي على بعلبك



وكالات

استشهد فجر اليوم الأربعاء 8 لبنانيين وإصابة قرابة 20 آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أعلنت استشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق لبنان.

ذكرت الوكالة، أن الحصيلة الأولية 4 شهداء و6 جرحى، والعمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض.

جاءت الغارة في إطار تصعيد حاد في القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين بعد إطلاق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ردا على خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان وأرسلت قوات إلى الجنوب.

وأطلق حزب الله، النار على إسرائيل ثأرا لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات مشتركة شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال حزب الله اليوم الأربعاء، إن مقاتليه أطلقوا وابلا من الصواريخ على تجمع للقوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة المطلة على الحدود ردا على الضربات الإسرائيلية على عشرات البلدات والمدن اللبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان 16 قرية وبلدة في لبنان بضرورة إخلائها، قائلا إن أنشطة حزب الله تجبره على اتخاذ إجراءات ضده.

وحذر من أن أي شخص يقترب من مقاتلي حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عدة غارات إسرائيلية وقعت في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إحداها على فندق وأخرى على شقة في شرق لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة 335 آخرين منذ بدء أحدث تصعيد.

وارتقت اليوم الأربعاء شهيدة وإصابة 20 شخصا جراء غارة إسرائيلية على قرية عرمون جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال غارة أخرى في بلدة السعديات جنوب العاصمة اللبنانية، وقالت المراسلة إن البلدتين تقعان في جنوب العاصمة بين صيدا وبيروت، مضيفة أنه يبدو أن الاستهداف في بلدة السعديات كان لشقة سكنية.

وأكدت أن هذه الاستهدافات ستؤثر بشكل كبير على النازحين وهي تكرار لما شهدته الحرب الماضية حيث تتم الاستهدافات الإسرائيلية بين صفوف النازحين سواء لعناصر حزب الله أو لمواطنين لا ينتمون للحزب .

كما أشارت إلى أن هذه الضربات الإسرائيلية تمت دون سابق إنذار، مضيفة أن الاحتلال وجه إنذارات بالإخلاء لأكثر من 130 بلدة بالجنوب حتى الآن، وفقا للغد.