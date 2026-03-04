إعلان

استشهاد 8 لبنانيين وإصابة قرابة 20 في قصف إسرائيلي على بعلبك

كتب : مصراوي

07:39 ص 04/03/2026

قصف إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

استشهد فجر اليوم الأربعاء 8 لبنانيين وإصابة قرابة 20 آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أعلنت استشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق لبنان.

ذكرت الوكالة، أن الحصيلة الأولية 4 شهداء و6 جرحى، والعمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض.

جاءت الغارة في إطار تصعيد حاد في القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين بعد إطلاق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ردا على خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على لبنان وأرسلت قوات إلى الجنوب.

وأطلق حزب الله، النار على إسرائيل ثأرا لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات مشتركة شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال حزب الله اليوم الأربعاء، إن مقاتليه أطلقوا وابلا من الصواريخ على تجمع للقوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة المطلة على الحدود ردا على الضربات الإسرائيلية على عشرات البلدات والمدن اللبنانية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان 16 قرية وبلدة في لبنان بضرورة إخلائها، قائلا إن أنشطة حزب الله تجبره على اتخاذ إجراءات ضده.

وحذر من أن أي شخص يقترب من مقاتلي حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن عدة غارات إسرائيلية وقعت في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إحداها على فندق وأخرى على شقة في شرق لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة 335 آخرين منذ بدء أحدث تصعيد.

وارتقت اليوم الأربعاء شهيدة وإصابة 20 شخصا جراء غارة إسرائيلية على قرية عرمون جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال غارة أخرى في بلدة السعديات جنوب العاصمة اللبنانية، وقالت المراسلة إن البلدتين تقعان في جنوب العاصمة بين صيدا وبيروت، مضيفة أنه يبدو أن الاستهداف في بلدة السعديات كان لشقة سكنية.

وأكدت أن هذه الاستهدافات ستؤثر بشكل كبير على النازحين وهي تكرار لما شهدته الحرب الماضية حيث تتم الاستهدافات الإسرائيلية بين صفوف النازحين سواء لعناصر حزب الله أو لمواطنين لا ينتمون للحزب .

كما أشارت إلى أن هذه الضربات الإسرائيلية تمت دون سابق إنذار، مضيفة أن الاحتلال وجه إنذارات بالإخلاء لأكثر من 130 بلدة بالجنوب حتى الآن، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على لبنان لبنان الجيش الإسرائيلي أمريكا ترفع تحذير السفر لـ4 دول اختيار المرشد الجديد في إيران دفن المرشد الإيراني التصويت على الحرب ضد إيران انتفاضة شعبية في إيران إيران الحرب بين أمريكا وإيران هجوم إيران على السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
أخبار وتقارير

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
الحرس الثوري يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة