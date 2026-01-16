كتبت- أسماء مرسي:

اشتهر المصريون القدماء بحضارتهم العريقة وإنجازاتهم المُبهرة، لكن حياتهم اليومية لم تخلُ من عادات وتقاليد غريبة تثير الدهشة، تنوعت بين ما يتعلق بالزواج والطب والموت ونظرتهم إلى الحياة.

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أبرز هذه العادات.

دبلة الزواج.. "حلقة البعث"

أشار "كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار" في تصريح لـ"مصراوي" أن دبلة الزواج من العادات التي استمرت من الحضارة الفرعونية حتى يومنا هذا، ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، كان المصري القديم يراها رمزا للمحبة والبركة ودوام العِشرة بين الزوجين، وأطلق عليها اسم "حلقة البعث"، في إشارة إلى الخلود والاستمرارية.

الأطفال دون ملابس

من العادات الغريبة لدى قدماء المصريين أن الأطفال لم يكونوا يرتدون أي ملابس حتى بلوغهم سن المراهقة، وهو أمر كان مقبولا اجتماعيا في ذلك الزمن، ويعكس اختلاف المفاهيم المرتبطة بالطفولة مقارنة بعصرنا الحالي.

الخبز العفن لعلاج العدوى

اشتهر المصري القديم بمهارته في الطب والعلاج بالأعشاب، إلا أن الأكثر إثارة هو استخدامه للخبز العفن في علاج العدوى.

كان هذا الخبز يحتوي على فطر "البنسيليوم" الذي يُستخلص منه البنسلين، أحد أشهر المضادات الحيوية التي لم يكتشفها العلم الحديث إلا بعد آلاف السنين.

الفرعون وشعره المحظور

لم يكن مسموحا للفرعون أن يُظهر شعره أمام العامة، لذا كان دائما ما يرتدي التاج أو غطاء الرأس، في إشارة إلى قدسيته ومكانته الإلهية في نظر الشعب.

تحنيط النساء.. عادة قاسية

رغم تمتع المرأة في الحضارة الفرعونية بحقوق مساوية للرجل، فإن تحنيط النساء كان يتم بطريقة مختلفة، في حال وفاة امرأة جميلة، كانت تُترك جثتها عدة أيام قبل التحنيط حتى تتحلل، وذلك خوفا من تعرضها للانتهاك من قِبل بعض المحنطين، بعد واقعة شهيرة كشف فيها أحدهم جريمة ارتكبها زميله.

وسائل تحديد النسل

عرف المصريون القدماء طرقا متعددة لتحديد النسل باستخدام الأعشاب والخلطات الطبيعية، إلا أن بعضها كان غير مألوفا، إذ استخدمت النساء مزيجا من أوراق الشجر وروث التمساح، بينما لجأ بعض الرجال إلى فرك البصل كوسيلة لمنع الإنجاب.

عين حورس.. حماية من الشر

تستمر "عين حورس" كأحد الرموز الفرعونية الراسخة في الثقافة الشعبية المصرية، خاصة في الريف والصعيد، حيث تُعلق على أبواب المنازل لطرد الحسد والشر، ويعود أصل هذه العادة إلى المصريين القدماء، إذ كانت عين حورس ترمز لإله الخير والحماية والسلام.

"الأربعين" وطقوس الموت

ترجع عادة إقامة العزاء بعد مرور أربعين يوما على الوفاة إلى الحضارة الفرعونية، إذ كان المصري القديم يظن أن هذه المدة تساعد الروح على التحرر والانتقال بهدوء إلى العالم الآخر.

حق الإضراب.. ديمقراطية مبكرة

من الأمور اللافتة في الحضارة الفرعونية أنها عرفت بعض الحقوق العمالية، حيث كان يُسمح للعمال بالإضراب للمطالبة بحقوقهم، ويعكس ذلك وجود نظم وقوانين متقدمة تحمل ملامح مبكرة للديمقراطية وتنظيم العمل.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

لن تتخيل فوائد شرب الماء في الفخار.. "فلتر طبيعي"

للرجال لن تتخيل ما يفعله الفلفل الحار في البروستاتا

تحذير للنساء من الإفراط في مسكنات الألم

احذرها.. عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر