تختلف الحياة في الفضاء جذريا عن الحياة على كوكب الأرض، إذ يواجه رواد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى تحديات يومية تجعل أبسط الأنشطة غير مألوفة، ويفرض غياب الوزن نمط حياة خاصة يعتمد على تقنيات دقيقة وتجهيزات مصممة خصيصا لضمان الاستقرار الجسدي والنفسي داخل المركبات الفضائية.

كيف يتم تناول الطعام والسوائل في الفضاء؟



ووفقا لموقع وكالة الفضاء الأوروبية "ESA"، تعبأ الأطعمة والسوائل في الفضاء داخل حاويات محكمة لمنع تطايرها، كما تستخدم أدوات مغناطيسية لتثبيتها أثناء تناول الطعام، في إجراء ضروري للحفاظ على سلامة الطاقم والمكان.

كيف يتحرك الرواد في الفضاء؟





في بيئة بلا جاذبية، لا يمكن المشي بالشكل التقليدي، بل يتحرك الرواد عبر دفع أجسامهم بين الجدران باستخدام مقابض وأشرطة مثبتة داخل محطة الفضاء الدولية، لتفادي الانجراف غير المقصود.

كيف ينام رواد الفضاء؟



أما النوم، فيمثل تجربة مختلفة تماما، إذ يثبت الرواد أنفسهم داخل أكياس نوم مربوطة بجدران المركبة، حتى لا يطفوا أثناء النوم، ورغم ذلك يعاني بعضهم من اضطرابات بسبب غياب الإحساس بالليل والنهار.

كيف تتم النظافة الشخصية في الفضاء؟





وتتطلب النظافة الشخصية حلولا غير تقليدية، حيث لا تستخدم المياه الجارية، بل يعتمد الرواد على مناديل مبللة ومنتجات تنظيف لا تحتاج إلى شطف، بينما تعمل المراحيض بأنظمة شفط خاصة.

كيف ينظم الرواد أعمالهم داخل المركبة؟





بينما العمل داخل الفضاء يخضع لنظام صارم، إذ تثبت الأدوات بعناية، وتنفذ التجارب العلمية وأعمال الصيانة وفق جداول دقيقة، مع فترات راحة للحفاظ على التوازن البدني والنفسي.

كيف يواجه الرواد التحديات النفسية والجسدية؟





ويعد النشاط البدني عنصرا أساسيا للبقاء، إذ يمارس الرواد التمارين يوميا لمدة تصل إلى ساعتين لمواجهة فقدان العضلات وكثافة العظام.

