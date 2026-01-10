إعلان

تحليل نفسي.. ملامح وجهك تكشف أسرار شخصيتك

كتب : نرمين ضيف الله

03:30 م 10/01/2026

صورة تعبيرية

هل يمكن لوجهك أن يكشف شيئا عميقا عن شخصيتك؟ كثيرون يعتقدون أن شكل الوجه يعكس جوانب من طباع الإنسان وطريقته في التعامل مع الحياة.

أصل هذا الاعتقاد

الفكرة التي تقوم عليها هذه التحليلات، أنه كان يعتقد في الثقافات القديمة أن ملامح الوجه تكشف عن طباع الإنسان وسلوكه.

هذا الاعتقاد، المعروف باسم علم الفراسة، استخدم منذ آلاف السنين في تقييم الأشخاص من حولنا، رغم أنه لا يعد علما مثبتا بشكل قاطع من الناحية العلمية الحديثة.

شكل الوجه وتأثيره على الانطباع الأول

يقول بعض الخبراء إن شكل الوجه إذا كان بيضاويا أو مربعا أو قلبيا، يمكن أن يعطي انطباعا أوليا عن شخصيته.

على سبيل المثال، يربط البعض بين الوجه القلبي والإبداع والعاطفة، وبين الوجه المربع بالقوة والثبات، وبين الوجه البيضاوي بالتوازن والود، هذه القراءات تستند إلى ملاحظات ثقافية أكثر منها دليلا علميا، وفقا لموقع "LittleThings".

أمثلة تحليل شخصية حسب شكل الوجه

الوجه القلبي: غالبا ما ينظر لمن يملك هذا الشكل على أنه مبدع وعاطفي وذو حدس قوي، لكنه يكون عنيدا أيضا في آرائه، بحسب موقع "YourTango".

الوجه المربع: يربط به عادة الذكاء التحليلي والطموح وقدرات القيادة، إذ توحي زوايا الفك القوية بالطاقة والثبات.

الوجه البيضاوي: أصحاب هذا الشكل متوازنون اجتماعيا، يميلون إلى التواصل الجيد مع الآخرين ويمتلكون شخصية جذابة.

الوجه الماسي: غالبا ما يوصف هذا الشكل بالدقة والذكاء والثقة في النفس، مع ميل نحو ضبط التفاصيل وإنجاز العمل بشكل ممتاز.

ماذا يقول العلم الحديث؟

بينما تنتشر هذه القراءات في الثقافة الشعبية، يشير العلم الحديث إلى أنه لا توجد علاقة حتمية مثبتة بين شكل الوجه وسمات الشخصية بشكل دقيق.

الناس يميلون إلى تكوين انطباعات أولية عن شخص ما من ملامح وجهه، لكن هذه الانطباعات لا تعكس بالضرورة شخصيته الحقيقية.

