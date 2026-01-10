إعلان

أسعار برامج العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026 -(تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

06:32 م 10/01/2026

الحرم المكي

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار برامج العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في يناير 2026.

وبين "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار برنامج العمرة لشهر يناير 1447 هـ/ 2026 لبرنامج يمتد لمدة 15 يومًا على أن تبدأ الرحلات من 13 يناير وحتى 31 يناير 2026، عبر الخطوط السعودية من القاهرة إلى جدة، ثم المدينة المنورة، والعودة إلى القاهرة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار البرامج للغرفة الرفاعية يبدأ من 39 الف جنيه ويصل إلى 49 ألف جنيه والغرفة الثلاثية تبدأ من 43500 وتصل ل5400 ، والغرف الثنائي تبدأ من 48900 وتصل

وأكد وحيد أن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر تشمل جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وصورتين شخصيتين بخلفية بيضاء (والنساء بالحجاب)، بالإضافة إلى تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر تشمل جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وصورتين شخصيتين بخلفية بيضاء (والنساء بالحجاب)، بالإضافة إلى تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد.

وأكد أن هذه الأسعار تشمل جميع الخدمات الأساسية للبرنامج، من تذاكر الطيران والإقامة في فنادق مكة والمدينة، إلى النقل الداخلي والمرشدين والمرافقين طوال الرحلة، لضمان رحلة مريحة وآمنة للحجاج.

برامج العمرة أسعار العمرة غرفة السياحة

