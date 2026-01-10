أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة غير مسبوقة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية يأتي على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم استهدفت متابعة أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية الحيوية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وتابع متحدث الوزراء أن الجولة الميدانية شملت عددًا من المنشآت الهامة، منها مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، ومستشفى بولاق أبو العلا، ومعهد ناصر، ومستشفى أم المصريين العام، بالإضافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يحرص دائمًا خلال زياراته على الحوار المباشر مع المرضى والمواطنين للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

ولفت الحمصاني إلى أن عمليات التطوير لا تقتصر على التجديدات المعمارية فحسب، بل تشمل بالأساس رفع كفاءة الخدمة الطبية لاستيعاب الكثافات وتحسين جودة الرعاية، مؤكدًا أن هذا يعد تمهيدًا أساسيًا لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكد متحدث الوزراء، أن تطوير المستشفيات التي شملتها الزيارة اليوم فقط تبلغ تكلفته نحو 25 مليار جنيه، مُشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الطبي منذ عام 2014 وحتى عام 2025 قد بلغ 222 مليار جنيه، أنجزت خلالها 1255 مشروعًا تنمويًا.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالحديث عن مشروع تطوير معهد ناصر ليكون "مدينة النيل الطبية"، واصفًا إياه بالمشروع الأكبر في تاريخ وزارة الصحة، حيث تتجاوز تكلفته التقديرية 8.5 مليار جنيه.

وأكد أن المشروع المقام على مساحة 37 فدانًا من المقرر الانتهاء منه بالكامل في مارس 2028، ليكون طاقة استيعابية تصل إلى 1276 سريرًا للإقامة الداخلية، مع زيادة ملحوظة في غرف الرعاية المركزة والحضانات.