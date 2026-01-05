يوميا يسافر ملايين الركاب عبر المطارات حول العالم، مع حقائبهم التي تحتوي على أغراضهم الشخصية، لكن، هل تساءلت يوما ماذا يحدث لتلك الحقائب عندما تُفقد في المطارات؟

ماذا يحدث لحقيبتك بعد تسليمها في المطار؟

وفقا لموقع "timeout"، بعد تسليم الحقيبة عند "كاونتر السفر"، تبدأ رحلتها خلف الكواليس داخل المطار، حيث تنتقل عبر سيور متحركة إلى مناطق مخصصة لفرز الأمتعة، هناك، يجري التأكد يدويا أو بواسطة أنظمة آلية من توجيهها إلى الطائرة الصحيحة.

وفي المرحلة التالية، تخضع الحقيبة لإجراءات الفحص الأمني باستخدام أجهزة الأشعة السينية، وفي حال الاشتباه بمحتواها يتم تفتيشها يدويا، وبعد استكمال جميع الإجراءات، تُنقل الأمتعة على عربات خاصة وتُحمل في عنبر الطائرة تمهيدا للإقلاع.

كيف تفقد المطارات الأمتعة؟

لا تفقد المطارات الأمتعة عشوائيا، بل نتيجة سلسلة من الأخطاء، أبرزها نقل الحقيبة إلى طائرة غير صحيحة كما تسهم الرحلات المتصلة في ارتفاع فرص التوجيه الخاطئ، خاصة عند تلف بطاقة تعريف الأمتعة أو فقدانها، ما يُصعب تحديد مسارها الصحيح.

وتؤدي عوامل أخرى دورا في ذلك، مثل نقص العاملين، وضغط العمل، والتأخيرات الناتجة عن الأحوال الجوية.

ماذا يجب أن تفعل إذا فقدت حقائبك؟

أكدت هيئات الطيران المدني أن شركة الطيران هي المسؤولة عن فقدان الأمتعة أو تأخرها أو تلفها، ويحق للمسافر المطالبة بتعويض عنها، وإذا كان لدى المسافر تأمين سفر، يكون مبلغ التعويض أكبر.

لذا يُنصح بالإبلاغ عن فقدان الأمتعة فورا وعدم تأجيل الشكوى، إذ تعد الحقيبة مفقودة رسميا بعد مرور 21 يوما من تاريخ الرحلة.

وللمطالبة بالتعويض، يجب على المسافر تقديم عدد من المستندات، أبرزها بطاقة الصعود إلى الطائرة، وملصقات تعريف الأمتعة، وإثبات الإبلاغ عن الفقدان، إضافة إلى صور توثق أي تلف في الأمتعة إن وُجد.

ما مصير الأمتعة المفقودة في المطار؟

لا تُترك الحقائب المفقودة مهملة في المطارات، وفقا لمصادر متخصصة في شؤون الطيران، تحتفظ شركات الطيران بالأمتعة المفقودة لعدة أيام قبل نقلها إلى مستودعات مركزية، حيث تُخزن لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر في انتظار أن يتعرف أصحابها عليها.

وإذا لم يطالب أحد بالحقائب خلال هذه الفترة، يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية أو بيعها في مزادات مخصصة للأمتعة غير المستلمة.

كيف تتعامل مع مشكلة فقدان الحقائب؟

عند تأخر وصول الحقيبة، لا يعني ذلك بالضرورة فقدانها، إذ تُنزل الأمتعة على دفعات ويحدث تأخير بسيط.

إذا لم تُعثر على حقيبتك، يجب التوجه فورا إلى مكتب خدمات الأمتعة في المطار وتقديم بلاغ رسمي يحتوي على وصف دقيق للحقيبة وبيانات التواصل، بعدها، يحصل المسافر على رقم مرجعي لمتابعة حالة حقيبته.

وأحيانا تصل الحقائب المتأخرة في رحلة لاحقة، ويمكن للمسافر اختيار استلامها من المطار أو توصيلها إلى عنوانه، كما تقدم بعض شركات الطيران تعويضا ماليا أو مستلزمات أساسية لحين وصول الأمتعة.

دور تأمين السفر

يساعد تأمين السفر في تغطية تكاليف إصلاح أو استبدال الأمتعة المفقودة أو المتضررة، بالإضافة إلى تعويض المشتريات الضرورية أثناء فترة التأخير، ومع ذلك، يعتمد ذلك على شروط الوثيقة وحدود التغطية، لذلك يُنصح بقراءتها بعناية والاحتفاظ بجميع الإيصالات والمستندات المطلوبة، وفقا لموقع "racv".

