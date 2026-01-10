مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 2
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

4 0
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

1 4
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

10 1
17:00

اكسيتير سيتى

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 0
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

08:12 م 10/01/2026
ضمن منتخب نيجيريا التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على منتخب الجزائري اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ربع نهائي البطولة.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز اليوم على حساب الجزائر، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء أقيم على ستاد مراكش، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويضرب منتخب نيجيريا، موعدا في نصف النهائي مع نظيره منتخب المغرب، الذي حقق الفوز أمس على حساب الكاميرون بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة نيجيريا والمغرب

وتقام مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة المغرب ونيجيريا مباراة المغرب نصف نهائي أمم أفريقيا

