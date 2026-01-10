موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

ضمن منتخب نيجيريا التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد الفوز على منتخب الجزائري اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ربع نهائي البطولة.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز اليوم على حساب الجزائر، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء أقيم على ستاد مراكش، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويضرب منتخب نيجيريا، موعدا في نصف النهائي مع نظيره منتخب المغرب، الذي حقق الفوز أمس على حساب الكاميرون بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة نيجيريا والمغرب

وتقام مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

