كشفت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لمستقبل الذهب والفضة خلال عام 2026، مشيرة إلى تقلبات كبيرة في أسعارهما.

الذهب.. الاستثمار الآمن

أشارت ليلى خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان على قناة "الفجيرة" أن الذهب سيظل الخيار الأكثر أمانا للمستثمرين، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ووفق توقعاتها، فإن سعر الذهب سيتجاوز الـ 5 آلاف دولار، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى على المدى البعيد.

قفزات تاريخية على المدى البعيد

وأضافت أن الذهب قد يصل في السنوات المقبلة، بدءا من عام 2026، إلى مستويات غير مسبوقة تبلغ 20 ألف دولار أو أكثر.

الفضة تتفوق على الذهب

أشارت "سيدة التوقعات" إلى أن الفضة قد تحقق تحقق مكاسب تفوق الذهب، متوقعة ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في قيمتها.

وأضافت أن سعر الفضة يتخطى حاجز الـ100 دولار، في ظل زيادة الطلب عليها واستخداماتها المتنوعة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير القمر العملاق على الحالة المزاجية للأبراج المائية

" ضائقة مالية وتعثرات مختلفة" رجال هذه الأبراج الأقل حظا في منتصف يناير

بشرى سارة لـ6 أبراج بسبب اكتمال القمر ببرج السرطان.. فلوس وحب ونجاح

4 مواليد على المحك.. ماذا يخبئ لك برجك في 2026؟

5 أبراج لا تقاوم الطعام في الأجواء الباردة.. هل أنت منهم؟