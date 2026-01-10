إعلان

أستاذ طب سلوكي يكشف تأثير الألعاب الإلكترونية على عقل الطفل

كتب : حسن مرسي

08:49 م 10/01/2026

مخاطر الألعاب الإلكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي، أن للألعاب الإلكترونية تأثيرات متعددة على الأطفال، محذرًا من خطورة إفراطهم في استخدامها، حيث قد تصل في بعض الحالات إلى مرحلة الإدمان التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للطفل والمحيط الأسري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6، على قناة الحياة، أن علماء السلوك يرون أن تعامل الأطفال مع هذه الألعاب يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في الألعاب نفسها بل في سوء الاستخدام وغياب الضوابط الواضحة.

وأشار عيد إلى أن بعض الألعاب الإلكترونية يمكن أن تسهم في تنمية مهارات التفكير والتركيز لدى الطفل عند ممارستها باعتدال وتحت إشراف الأسرة.

وأضاف أن الإفراط فيها يؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة، أبرزها العزلة الاجتماعية وحدوث اضطرابات سلوكية وانفعالية ملحوظة.

ولفت أستاذ الطب السلوكي إلى أن بعض الحالات قد تصل إلى درجة الإدمان، مؤكدًا أن دراسات حديثة رصدت تشابهًا كبيرًا في وظائف المخ بين الأطفال المدمنين على الألعاب الإلكترونية ومتعاطي المواد المخدرة.

وتابع أن هذا التشابه يرجع إلى إفراز نفس المواد الكيميائية في المخ المرتبطة بالشعور بالمتعة والمكافأة.

وأشار إلى أن الأطباء رصدوا هذه التأثيرات المقلقة أثناء مراقبة تعامل الأطفال المكثف مع أدوات الإنترنت المختلفة، مؤكدًا على خطورة استمرار هذا النمط دون وجود رقابة أسرية فاعلة أو تنظيم حكيم لوقت الاستخدام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الألعاب الإلكترونية الأطفال الطب السلوكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"3 تغييرات".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"3 تغييرات".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا
أولى أغانيها في 2026.. أنغام تطرح أغنية جديدة بعنوان "الحب حالة"
موسيقى

أولى أغانيها في 2026.. أنغام تطرح أغنية جديدة بعنوان "الحب حالة"
أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب
أخبار مصر

أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب
حسام حسن: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا.. ونثق في قدراتنا
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا.. ونثق في قدراتنا
انهيار وبكاء ميرنا وليد أثناء حديثها عن عائلتها.. فيديو
زووم

انهيار وبكاء ميرنا وليد أثناء حديثها عن عائلتها.. فيديو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار