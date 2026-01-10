مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق المطرية ـ بورسعيد، محور 30 يونيو، وجرى نقل المصابين مستشفى المطرية المركزي بمحافظة الدقهلية وإيداع المتوفى ثلاجة حفظ الموتى.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول متوفى و7 مصابين بحادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي على طريق (المطرية ـ بورسعيد) محور 30 يونيو .

انتقل ضباط وحدة مركز شرطة المطرية، وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الاسم وبدون بطاقة تحقيق شخصية، وإصابة 7 آخرين وهم: محمد حمدى محمد شفيق 18 عاما ومقيم مركز المنزلة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمنى، محمد عصام الحولجى 34 عاما، ومقيم قرية الشبول ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالركبة اليسرى، وجرح بالوجه، محمد مدحت عبد الله 20 عاما، ومقيم المنزلة مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح بالوجه والراس، ومحمد شلبى عيد 23 سنة المنزلة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالحاجب الايسر، وكدمات بالجسم، سمير شكرى محمد 24 عاما، ومقبم المنزلة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالفخذ الايمن، وصابرين صابر محمد جاد 17 عاما مقيمة محافظة بورسعيد ومصابه باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وسعاد احمد العجيلى 46 عاما، (مغربية الجنسية) مقيمة بورفؤاد محافظة بورسعيد، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى استقبال المصابين باستقبال مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم و إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى وعمل نشرة بأوصافه للوصول إلى أهليته.