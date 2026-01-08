إعلان

5 علامات صامتة في منزلك تكشف إصابتك بالحسد

كتب : شيماء مرسي

05:30 م 08/01/2026

صورة تعبيرية

الحسد شعور خفي ينشأ داخل الإنسان عندما يرى شيئا يعجبه أو يتمنى امتلاكه ولكنه يعجز عن ذلك.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم العلامات التي تظهر في المنزل تدل على الإصابة بالحسد، وفقا لـ "dalilimedical".

ازدياد الخلافات الزوجية

عندما يتعرض الزوجان أو أحد أفراد الأسرة للحسد تزداد الخلافات فجأة دون سبب واضح.

وقد يشعر كل منهما بغياب التفاهم والانسجام، وأيضا تدل كثرة المشاحنات على تأثير الحسد في علاقتهما.

تغيرات في المشاعر والأحاسيس

يضعف الحسد الرابطة العاطفية بين أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى انعدام الحب والمودة، وقد ينتج عن ذلك انخفاض الرغبة في التقارب وزيادة التباعد العاطفي.

عدم القدرة على تحمل بعضهما البعض

قد يؤدي الحسد إلى مرحلة يعجز فيها أفراد الأسرة عن تحمل بعضهم البعض مع الرغبة الشديدة في تجنب الآخر.

تعطل الأشياء بشكل متكرر

قد يكون تعطل الأجهزة المنزلية أو تلف الأغراض بشكل مستمر علامة على الحسد.

مشكلات صحية مفاجئة

قد يؤدي الحسد إلى مشكلات صحية غير مبررة، مثل الإرهاق المفاجئ أو الصداع المستمر.

