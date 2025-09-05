"خدوده" منتفخة.. صور جديدة لترامب تثير الجدل حول حالته الصحية

كتب- أحمد الضبع:

أثارت صور حديثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (79 عامًا) تكهنات واسعة بشأن وضعه الصحي، بعدما ظهر بكدمات غامضة على يده وتورم في كاحليه، وسط تفسيرات متناقضة من البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وبدأت القصة في فبراير الماضي، عندما التقط مصور من وكالة "جيتي" صورة مقربة لترامب أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بدت على يده كدمة داكنة حاول إخفاءها باستخدام مستحضرات تجميل.

ورغم أن ترامب كان قد ربط الأمر في تصريحات سابقة عام 2024 بـ"مصافحة قوية" من سيدة، فإن استمرار الكدمة حتى العام الحالي زاد من حدة التساؤلات.

وشوهد ترامب خلال الصيف أكثر من مرة وهو يستخدم كريم أساس غير متطابق مع لون بشرته لإخفاء العلامة الظاهرة على يده، فيما رصدت عدسات "سي-سبان" خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي آثار المكياج بوضوح، ما أعاد الجدل حول حقيقة حالته الصحية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ ظهر ترامب منتصف يوليو في نهائي كأس العالم للأندية بولاية نيوجيرسي بكاحلين متورمين، ليعلن البيت الأبيض لاحقًا أن الرئيس مصاب بـ"قصور وريدي مزمن"، وهو مرض شائع لدى كبار السن يؤثر على تدفق الدم من الساقين إلى القلب.

الطبيب المعالج شون باربابيلا أكد في بيان أنه "لا توجد أدلة على إصابة ترامب بفشل في القلب أو مرض خطير"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العلاج.

ورغم هذه التوضيحات، أشار خبراء إلى وجود ثغرات في الرواية الرسمية، إذ أوضح الدكتور بيتر هينكي، الرئيس السابق للمجلس الوعائي بجمعية القلب الأمريكية، لمجلة "نيويورك" أن الكدمات الظاهرة في يد ترامب "لا ترتبط بالقصور الوريدي"، مرجحًا أن يكون تناول الأسبرين وراءها.

وفي سياق متصل، نفى الرئيس الأمريكي، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نهاية الأسبوع حول وفاته، مؤكدا أنه لم يكن على علم بهذه الشائعات إلا بعد انتشارها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "كنت نشيطاً للغاية في عطلة عيد العمال، لم أفعل شيئاً لمدة يومين فقط، فقالوا: لا بد أن هناك خطباً ما"، في إشارة إلى غيابه عن الأنظار لوقت قصير.

وتزايدت الشائعات بعد تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لصحيفة "يو إس إيه توداي" في 27 أغسطس، حين أكد استعداده لتولي الرئاسة في حال وقوع مأساة مروعة، قبل أن يشدد في الوقت نفسه على أن ترامب يتمتع بصحة ولياقة ممتازة للغاية.

وجرى نفي الشائعة عملياً السبت الماضي، بعد تداول صور لترامب أثناء توجهه إلى نادي الجولف الخاص به في ولاية فيرجينيا.

