ليونيل ميسي يخطف الأنظار بحقيبة هيرميس.. سعرها مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

لفت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار لحظة وصوله إلى الأرجنتين للانضمام إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، حيث ظهر بإطلالة أنيقة جمعت بين الأناقة والفخامة.

اختار ميسي بدلة سوداء كلاسيكية، نسقها مع قميص بنفس اللون، ما أضفى على مظهره طابعا راقيا.

حقيبة "هيرمس" النادرة

ما جذب الانتباه أكثر من الإطلالة ذاتها، كانت حقيبة اليد الفاخرة التي حملها ميسي من دار الأزياء الفرنسية Hermès.

جاءت الحقيبة بلون رمادي فاتح، وهي من طراز بيركن الشهير، وتُقدر قيمتها بحوالي 65 ألف دولار أمريكي.

تعد هذه الحقيبة قطعة نادرة في عالم الموضة، حيث تُصنع يدويا خلال 18 إلى 24 ساعة، وتُعامل كأنها استثمار فاخر تزداد قيمته بمرور الوقت، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"news18".

ساعة "باربي"

لم يكن هذا الظهور هو الأول الذي يخطف فيه ميسي الأنظار، قبل أسابيع، انتشرت صور له مرتديا ساعة نادرة من رولكس، عُرفت باسم "باربي".

هذه الساعة من طراز Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona، وتتميز بتفاصيل فريدة:

مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط.

ميناء مرصع بحجر الأوبال الوردي النادر.

إطار مرصع بـ36 ياقوتة زرقاء.

سوار من جلد التمساح الوردي، مرصع بأحجار كريمة تزن 5.57 قيراط.

تعود ندرة الساعة إلى المواد الثمينة المستخدمة والتعقيد العالي في التصميم، خاصة مع استخدام حجر الأوبال الوردي الذي نادرا ما يُوظف في صناعة الساعات الفاخرة.

