السر وراء غياب اللون البنفسجي عن أعلام دول العالم.. اعرف القصة

كتبت- أسماء العمدة:

في العصور القديمة، خاصة عند الفينيقيين، كان الحصول على الصبغة البنفسجية يتم من خلال استخراجها من نوع معيّن من أصداف البحر المتوسط يُسمى “الموركس”، وكان الأمر يتطلب آلاف الأصداف الصغيرة لإنتاج كمية قليلة جدًا من الصبغة، وفقًا لـ CNN.

لذلك أصبح اللون البنفسجي حكرًا على الملوك والنبلاء والإمبراطوريات الكبرى، حتى إن بعض الممالك كانت تُعاقب من يرتدي البنفسجي دون مكانة اجتماعية رفيعة.

سبب غيابه عن الأعلام

نظرًا لارتفاع تكلفته وصعوبة إنتاجه، لم يكن من العملي أن تستخدمه الدول في أعلامها، خاصة في العصور التي صُممت فيها معظم الأعلام.

فقد اختارت الدول الألوان الأرخص والأكثر توافرًا مثل الأحمر والأزرق والأخضر والأسود والأبيض.

وبعد الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، ظهرت الأصباغ الصناعية وأصبح البنفسجي متاحًا ورخيصًا، لكن في ذلك الوقت كانت معظم أعلام الدول قد استقرت بشكلها التقليدي ولم يتم تغييره.

