“الملح والفلفل” خدعة نفسية في "الإنترفيو" تكشف أسرار شخصيتك

كتبت- أميرة حلمي:

بينما يركّز معظم المرشحين على سيرتهم الذاتية أو مهاراتهم خلال المقابلات، قد يجهلون الأساليب النفسية الخفية التي يلجأ إليها أصحاب العمل لتقييم شخصياتهم وملاءمتهم للوظيفة. من بين هذه الأساليب اختبار غير متوقع يُعرف بـ “الملح والفلفل”.

ما هو اختبار الملح والفلفل؟

الفكرة بسيطة: تتم دعوتك إلى عشاء مع المُقابل، ثم تتم ملاحظتك أثناء تناول الطعام.

• هل تتذوق الطبق أولًا؟

• هل تُضيف الملح أو الفلفل مباشرة؟

• هل تستدعي النادل لتغيير الطعام لأنه بلا نكهة؟

ما الذي يُقيَّم فعليًا؟

الأمر لا يتعلق بذوقك في الطعام، بل بشخصيتك:

• الفضول: هل تستكشف قبل أن تتصرف؟

• الانتباه للتفاصيل: التصرفات الصغيرة تعكس عادات أعمق.

• القدرة على التكيف: هل تستطيع التوقف والتفكير قبل الاستجابة؟

ما يبدو وكأنه حركة عفوية أثناء الوجبة قد يكشف الكثير عن طريقة تفكيرك وردود أفعالك.

وبحسب بعض مديري التوظيف ونقلاً عن bright side، إذا فشل المرشح في اجتياز هذا الاختبار، قد يُرفض بغض النظر عن مدى نجاحه في باقي المقابلة.

كيف تتعامل مع الموقف؟

• تذوّق قبل التعديل: لا تُمسك بالملح أو الفلفل فورًا. جرّب الطعام أولًا، فهذا يُظهر صبرًا ووعيًا.

• برر إضافتك: إذا أردت التوابل، يمكنك قول: “رشة فلفل تُضيف نكهة مميزة”.

• اقرأ الأجواء: لاحظ ما يفعله مضيفك، وإذا انتظر، من الأفضل أن تفعل مثله.

في النهاية، اختبار الملح والفلفل لا يتعلق بالتوابل إطلاقًا، بل هو وسيلة ذكية تمنح القائمين على المقابلات لمحة سريعة عن شخصيتك. لذا، حين يوضع الطبق أمامك، تذكّر: قد لا يكون مجرد غداء، بل اختبار لقدرتك على التعامل مع التفاصيل الصغيرة التي تكشف الكثير عنك.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)