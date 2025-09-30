قرية تحظر استخدام الهواتف المحمولة لهذا السبب



قررت قرية صغيرة تدعى "سين-بور" تقع بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، حظر استخدام الهواتف الذكية في الأماكن العامة، في محاولة للتصدي لما وصفه العمدة بـ"غزو الهواتف الذكية" الذي يلتهم حياة السكان.



ووفقا لصحيفة independent، فإن القصة بدأت العام الماضي، حين صوت سكان القرية في استفتاء محلي لصالح منع استخدام الهواتف المحمولة في الشوارع والمحال، وهو القرار الذي أثار انقسامًا واسعا بين الأهالي، فبينما رحب البعض بالفكرة باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من "إدمان الشاشات"، اعتبر آخرون أن الأمر تدخل غير مقبول في حياتهم الشخصية.



هواتف قديمة بدلا من الذكية



العمدة فينسنت بول بيتيه وزع بالفعل على بعض المراهقين هواتف "تقليدية" لا تسمح سوى بالمكالمات، بشرط أن يلتزم الأهالي بعدم شراء هواتف ذكية لأبنائهم.

وتشير تقديرات العمدة إلى أن نصف العائلات تقريبا التزمت بالتجربة، إذ يمنع استخدام الهواتف في أوقات محددة مثل غرفة النوم، على مائدة الطعام، وقبل النوم مباشرة.



قرية بلا "سوشيال ميديا"



القانون لا يجرم استخدام الهواتف فعليا، لكنه يشجع أصحاب المحال – مثل الجزارين والمخابز – على الامتناع عن خدمة أي زبون ينشغل بهاتفه أثناء الشراء، وهو ما التزم به الكثيرون "بأدب" على حد وصف العمدة.



لكن التجربة لم تمر دون انتقادات؛ إذ لم يشارك سوى 20% من الناخبين في الاستفتاء الذي أقر الحظر، أي نحو 150 شخصا فقط من بين 1900 ساكن بالقرية، ما دفع كثيرين للتشكيك في شرعية القرار.



مخاوف من «تسونامي رقمي»



العمدة بول بيتيه يرى أن خطوته ضرورية، إذ تشير دراسة حديثة نشرت في Journal of Medical Internet Research إلى أن 57% من الفرنسيين بين 18 و39 عامًا يظهرون علامات إدمان على الهواتف الذكية، بينما يعاني 67% من الاستخدام القهري، ويقول: "بعض الأهالي سعداء لأنهم باتوا يقولون لأبنائهم: العمدة منع، إذن الهاتف الذكي ممنوع".



خسائر سياسية متوقعة



ورغم قناعته بأن القرار جعل القرية مكانا أفضل، يتوقع العمدة أن يخسر منصبه في الانتخابات المقبلة بسبب الجدل الذي أثاره، ويعترف: "لن يجلب لي القرار أي دعم إضافي".



ليست تجربة وحيدة



تجربة "سين-بور" لم تكن الأولى، فمدينة "تويواكي" اليابانية اقترحت مؤخرا قانونا لتقليص وقت استخدام الهواتف إلى ساعتين يوميا فقط، كما اتجهت دول عدة لتشديد القيود داخل المدارس، من بينها إسبانيا وهولندا ونيوزيلندا، وصولا إلى أستراليا التي حظرت وسائل التواصل نهائيا على من هم دون 16 عاما.

