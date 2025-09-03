سحبها من منزلها وألقاها في الغابة.. امرأة تتعرض لهجوم مرعب من دب

كتب – سيد متولي

تعرضت أم لثلاثة أطفال لهجوم وحشي من قبل دب بني وسحبها لمسافة 100 ياردة بعد لحظات من خروجها من منزلها في ألاسكا للركض في الصباح الباكر.

ونجت آريان فابريزيو كولتون (36 عاما) بأعجوبة من المواجهة المرعبة لكنها ظلت في المستشفى منذ أن تركها الحيوان الشرس مصابة بإصابات خطيرة تتطلب جراحة، وفقا لمسؤولي الحياة البرية المحليين وعائلتها.

وبحب نيويورك بوست، في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، هاجم الدب السيدة على بعد حوالي 150 قدمًا من منزلها في كيناي، وسحبها على الطريق قبل أن يجدها أحد الجيران وهي في حالة صدمة ومغطاة بالدماء في فناء منزله، وفقًا لما قاله ديفيد لورينج، أحد حراس الحياة البرية في ألاسكا.

وقال الشرطي: "لقد سمع صوت نباح كلب، كان بالقرب من الدببة من قبل واعتقد أن الدب ربما حصل على كلب وكان يفعل شيئًا في الحي".

لم يُعِر الأمر اهتمامًا كبيرًا، ثم سمعه مجددًا، في وضح النهار، خرج وعثر على أنثى في غابة قريبة من ممتلكاته.

وقال مسؤولون عن الحياة البرية إن الممرضة المتزوجة -التي انتقلت مؤخرا إلى جنوب ألاسكا- كانت واعية عندما تم العثور عليها لكنها كانت تنزف بشدة من وجهها وفروة رأسها.

تم نقل كولتون إلى مستشفى في أنكوريج، على بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من منزلها.

وقالت عائلتها في حملة GoFundMe ، التي جمعت منذ ذلك الحين أكثر من 63700 دولار: "إن حالتها مستقرة، لكنها تعاني من إصابات خطيرة تتطلب عمليات جراحية مكثفة وإقامة طويلة في المستشفى".

وخضعت أريان لجراحة أولى، والأطباء متفائلون، لا يزال الطريق إلى الشفاء طويلاً، حسبما أفادت عائلتها.

ويعتقد المسؤولون أن الحيوان البري كان دبًا بنيًا بناءً على آثاره، لكنهم قالوا إنه لم يتم تحديد مكانه، وحثوا السكان والزوار على البقاء في حالة تأهب مع زيادة الدببة.

