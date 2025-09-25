هدد مروحية ترامب.. قصة شاب تحول إلى متهم بسبب شعاع ليزر

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الأمريكية القبض على رجل بتهمة توجيه شعاع ليزر نحو المروحية الرئاسية «مارين وان» أثناء وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على متنها.

وبحسب ما أوردته شبكة «CBS» ووكالة «أسوشيتد برس»، فإن المتهم ويدعى جاكوب صموئيل وينكلر (33 عامًا) من واشنطن، وجهت إليه تهمة فيدرالية تتمثل في «تسليط شعاع ليزر على طائرة»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع يوم السبت الماضي، عندما رصد أحد عناصر جهاز الخدمة السرية المتهم وهو يسير في الشارع دون قميص ويتحدث مع نفسه بصوت مرتفع. وعندما حاول الضابط التحقق من أمره باستخدام مصباح يدوي، رد وينكلر بتسليط شعاع ليزر أحمر على وجهه، ثم وجهه مباشرة نحو المروحية الرئاسية التي كانت تحلق فوق المنطقة.

وجاء في إفادة الضابط: «هذا التصرف وضع مروحية مارين وان في خطر اصطدام جوي».

وأضاف أن شعاع الليزر كان من الممكن أن يعمي أو يربك الطيار بشكل مؤقت، ما يهدد حياة من على متن الطائرة.

وخلال استجوابه، قال وينكلر إنه اعتاد تسليط الليزر على «كل الأشياء من حوله مثل إشارات المرور»، زاعمًا أنه لم يكن يعلم بخطورة توجيهه نحو المروحية، كما عثرت السلطات بحوزته على سكين صغيرة.

من جانبها، أكدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، أن «هذا السلوك يعرّض المروحية الرئاسية ومن عليها لخطر بالغ»، محذرة من أن أي شخص يقدم على مثل هذه الأفعال «سيتم التعرف عليه وتقديمه للعدالة بأقصى عقوبة ممكنة».

وتشير بيانات «هيئة الطيران الفيدرالية» إلى أن توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات يمثل تهديدًا خطيرًا للسلامة الجوية، إذ سُجل منذ بداية العام الجاري أكثر من 5900 حادث مماثل، بمعدل 28 واقعة يوميًا

https://www.cbsnews.com/news/laser-pointer-marine-one-trump/

