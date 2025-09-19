تلفزيون مجانا مقابل الحضور.. مدرسة تثير الجدل بمكافأة غير تقليدية

كتب – سيد متولي

تقدم مدرسة ثانوية لتلاميذها فرصة الفوز بتلفزيون ذكي مجاني مقاس 40 بوصة في محاولة لتعزيز الحضور.

وبحسب ديلي ميل، يدخل الطلاب في أكاديمية هافن الثانوية في بوسطن، لينكولنشاير، الذين يحضرون جميع فصولهم الدراسية خلال أي فترة مدتها أسبوعين في سحب للفوز بالجائزة الفاخرة.

وتبلغ قيمة مجموعات Hye Tizen عالية الدقة 149.99 جنيهًا إسترلينيًا لكل منها وتتميز بمركز ألعاب مدمج.

في منشور على صفحتهم على الفيسبوك للإعلان عن مسابقة الحضور، قالت أكاديمية هافن الثانوية: "احصل على حضور بنسبة 100٪ في أي أسبوعين وشارك في السحب على جهاز تلفزيون، اللحظات مهمة، والحضور مهم، كن بطلاً واربح تلفزيونًا ذكيًا مقاس 40 بوصة كل أسبوعين".

وحثت المدرسة أيضًا تلاميذها على أن يكونوا "أبطالًا، هنا، كل يوم، مستعدين، في الوقت المحدد".

وفي دفاعه عن المبادرة، قال مدير المدرسة أوستن شيبرد إن زيادة الحضور "يمثل أولوية كبيرة لجميع المدارس".

وأضاف أن أكاديمية هافن الثانوية شهدت واحدة من أعلى معدلات التحسن في الحضور العام الدراسي الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة تزيد عن ثلاثة في المائة.

وقال السيد شيبرد إن المدرسة تهدف إلى رفعها مرة أخرى هذا العام وأن المكافآت كانت وسيلة لتحفيز السلوك الجيد والنتائج الأكاديمية.

وأكد مدير المدرسة أن مدرسته تعمل ضمن مجتمع يعاني من مستويات عالية من الحرمان الاجتماعي.

وقال شيبرد: "نحن في مدرسة هافن الثانوية ملتزمون بشدة بتحسين الحضور، لقد كنا فخورين جدا بتحسين حضورنا بنسبة تزيد عن 3 في المائة في العام الدراسي الماضي، وهو الإنجاز الذي جعلنا واحدة من أكثر المدارس تحسنًا في الحضور في المقاطعة، نهدف إلى تحقيق المزيد من التحسينات هذا العام، وندرك وجود صلة وثيقة بين الحضور والنتائج".

وتابع: "ونحن نعلم أيضا أن العادات التي يتم تشكيلها في بداية العام الدراسي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتجاه يتكرر لبقية العام، إن المساعدة في تحفيز الطلاب وأسرهم على وضع الحضور في المقام الأول هو أمر أساسي، من خلال هذه المكافأة، أردنا أن نضمن أن تكون جائزة يتطلع الطلاب إلى الفوز بها، وبدا التلفاز مناسبًا تمامًا".

"يعتبر توزيع هذه الجائزة جزءًا من استراتيجية الحضور الشاملة التي تتضمن العديد من عناصر المساءلة والمكافآت الأخرى، إن تحديد توقعات عالية لطلابنا ومكافأة أولئك الذين يلبيون هذه التوقعات هو جزء أساسي من استراتيجية تحسين مدرستنا وهذا مثال رائع على ذلك."

اقرأ أيضًا:

قبل بداية المدارس.. أطعمة ممنوع وضعها في اللانش بوكس

حكاية أغرب مطعم في العالم.. يقدم أطباقا تطفو في الهواء

بيلا حديد تكشف معاناتها مع مرض لايم.. تعرّف على الأعراض وطرق الوقاية

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

8 طرق فعالة لخفض الكوليسترول الضار.. عليك اتباعها