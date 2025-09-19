4 أحلام ورؤى تدل على أنك مسحور عند تكرارها.. خلي بالك

كتبت- أسماء العمدة:

الأحلام جزء غامض من حياتنا، لكنها أحيانًا تحمل دلالات يربطها الكثيرون بعالم الروحانيات والسحر هناك رؤى إذا تكررت بشكل لافت قد تكون إنذارًا بوجود طاقة سلبية أو تأثير غير طبيعي على صاحبها.

رؤية الحيوانات المؤذية بشكل متكرر

وتعليقا على ذلك قال مصطفي علي مفسر الأحلام والرؤي، ظهور الثعابين، والعقارب أو الكلاب السوداء في المنام بشكل متكرر قد يُفسَّر كرمز للأذى أو الحسد الذي يطارد الرائي.

تكرار حلم السقوط من مكان مرتفع

وأضاف من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إذا تكرر حلم السقوط وشعرت بالخوف الشديد عنده، يراه البعض دلالة على وجود خلل في طاقة الشخص أو تعرضه لسحر يعرقل مسيرته.

الأحلام التي يظهر فيها المقابر أو الموتى

وأشار إلى أن رؤية المقابر أو موت أشخاص مجهولين أكثر من مرة قد تشير، وفق التفسيرات الشعبية، إلى طاقة سلبية أو تأثير غير محمود في حياة الرائي.

الكوابيس المزعجة التي توقظك باستمرار

وأكد أن الأحلام المتكررة التي تسبب فزعًا ليليًا وحرمانًا من النوم المريح قد يُنظر إليها كإشارة على وجود عمل روحاني أو سحر.

