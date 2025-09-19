تأثير تناول الآيس كريم على صحة الجسم في الطقس البارد

يرتبط الآيس كريم عادة بفصل الصيف، لكن الكثيرين يفضلون تناوله حتى في الطقس البارد. وبينما يراه البعض متعة لا تقاوم، يحذر خبراء الصحة من بعض التأثيرات التي قد يسببها تناوله في الشتاء، وفقًا لـ news18.

برودة الجسم وضعف المناعة

تناول الآيس كريم في الأجواء الباردة قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم مؤقتًا، مما يزيد من شعور البرودة، ويجعل الجهاز المناعي أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو التهابات الحلق.

تأثير على الأسنان واللثة

البرودة الشديدة قد تسبب حساسية الأسنان وتزيد من آلام اللثة، خصوصًا عند من يعانون من مشاكل سابقة في الفم أو تآكل طبقة المينا.

متعة نفسية لكن بحذر

رغم هذه المخاطر، يمنح الآيس كريم شعورًا بالسعادة والراحة النفسية بفضل احتوائه على السكريات التي تحفز إفراز هرمون السيروتونين.

السعرات الحرارية والوزن

الإفراط في تناول الآيس كريم خلال الشتاء، مع قلة الحركة، قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب ارتفاع محتواه من السكر والدهون.

كيف نستمتع به بأمان؟

1- تناوله بكميات معتدلة.

2- تجنب أكله مباشرة بعد الخروج في طقس شديد البرودة.

3- اختيار الأنواع قليلة السكر أو المصنوعة من الفواكه الطبيعية.

