حملة ضد بيع الكحول ولحم الخنزير في تكساس.. ما القصة؟

كتب- أحمد الضبع:

أطلق إمام مسجد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية حملة تدعو المتاجر المملوكة لمسلمين إلى التوقف عن بيع لحم الخنزير والمشروبات الكحولية ومنتجات القمار، ملوحا بتنظيم احتجاجات واسعة في حال عدم الاستجابة.

ووفقا لموقع The Daily Wire، فإن الإمام المسؤول عن مسجد "التوحيد|، ظهر في مقاطع مصورة انتشرت على منصات مثل "تيك توك" و"إكس"، وهو يوجه إنذارات مباشرة لبعض أصحاب المتاجر، قائلا: "هذه مجرد البداية.. خلال 30 يوما سننطلق على مستوى المدينة كلها".

الحملة، التي وصفها بأنها "دعوة للتقيد بالشريعة"، أثارت جدلا واسعا في المدينة، ورغم تأكيده أن تحركاته سلمية، إلا أنه تعرض لهجوم وانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من نشطاء وسياسيين.

وفي المقابل، رد حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت بلهجة حادة، مؤكدا عبر حسابه على "إكس" أنه وقع قوانين تحظر أي محاولة لفرض الشريعة الإسلامية.

وقال أبوت: "لا ينبغي لأي فرد أو مؤسسة أن يخشى أمثال هؤلاء، وأي محاولة لفرض الالتزام بالشريعة يجب الإبلاغ عنها فورا للشرطة أو لوزارة السلامة العامة".

أبوت ربط هذه التطورات بمحاولات سابقة لبناء مشروع سكني قرب دالاس عرف باسم "المدينة الملحمية" EPIC City، قيل إنه كان مخصصا للمسلمين فقط ويهدف إلى تطبيق أنظمة مستوحاة من الشريعة، لكن السلطات أوقفت أعماله وفتحت تحقيقات حول قانونيته.

