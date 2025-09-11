20 صورة عن أطول امرأة في العالم.. تصل إلى السقف

كتب- أحمد الضبع:

استطاعت الفتاة الأوروبية ذات الأصول التركية رميسا جلجي تحقيق شهرة عالمية، ودخول موسوعة جينيس كأطول امرأة على قيد الحياة، بطولها البالغ 215.16 سنتيمترا.

رميسا البالغة من العمر 26 عاما، والتي تعاني من متلازمة وراثية نادرة تعرف باسم متلازمة ويفر، لم يكن طريقها سهلا؛ فقد عاشت طفولة معزولة وتعلمت في المنزل بسبب حالتها الجسدية، تقول: "كنت أشعر أنني طفلة عالقة في جسد شخص بالغ".

ورغم الصعوبات الكبيرة كونها تصل إلى سقف غرفة الفندق أحيانا وتضطر للجلوس في كرسي متحرك، استطاعت تحويل اختلافها إلى مصدر إلهام، فقد حصلت في عام 2014 على لقب أطول مراهقة، وفي 2021 على لقب أطول امرأة في العالم، إضافة إلى أرقام قياسية أخرى مثل أطول أصابع وأكبر يدين، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان".

رحلة السفر بالنسبة لها كانت حلما بعيد المنال، لكنها تمكنت أخيرا من ركوب الطائرة لأول مرة بعد أن خصصت شركة طيران ستة مقاعد في الدرجة الاقتصادية لتثبيت نقالة خاصة، لتسافر وهي مستلقية طوال الرحلة، وتصف التجربة بأنها "خطوة غيرت حياتي وفتحت أمامي أبواب العالم".

واليوم تعيش رميسا في كاليفورنيا حيث تعمل في تطوير البرمجيات، وتواصل رسالتها عبر الإعلام ومواقع التواصل: "أريد أن يعرف الآخرون أن الاختلاف ليس عيبا، بل مصدر قوة، والفارق هو ما يجعلنا مميزين".

