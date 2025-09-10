ظاهرة فلكية شهدتها مصر.. هل خسوف القمر خطر على العين؟

كتب – سيد متولي

شهدت مصر وعدة دول عربية، أمس الأحد 7 سبتمبر 2025، ظاهرة فلكية نادرة، وهي خسوف القمر، إذ يتحول القمر إلى اللون الأحمر الدامي في خسوف كلي استمر لأكثر من 5 ساعات.

وبحسب موقع OnlyMyHealth، في ظاهرة الخسوف الكلي يتحول القمر إلى الأحمر أثناء مروره بظل الأرض، نتيجة انحجاب أشعة الشمس المباشرة عنه، لكن هل النظر إلى القمر يشكل خطرا على العين أثناء الظاهرة؟.

لا يشكل خسوف القمر أي ضرر للعين، ورؤيته آمنة بالعين المجردة، فالقمر لا يبعث ضوءه الخاص، بل يعكس أشعة الشمس التي تصبح أكثر خفوتا أثناء مرور ظل الأرض عليه، وبالتالي لا تصل العين إلى مستويات ضارة من السطوع.

ولا تتعرض الطبقة الحساسة للضوء في العين لمستويات ضارة من السطوع أثناء خسوف القمر، لذا فإن رؤية الظاهرة لا تشكل خطرا على العين.

وردا على الخرافات الشائعة بمخاطر الخسوف على العين، فضوء القمر أثناء الخسوف، أقل بكثير من ضوء أي غرفة عادية، ولا يلحق الضرر بالقرنية أو شبكية العين.

لكن لا يجب التحديق المطول في القمر أو أي جسم ثابت لفترات طويلة، تجنبا لإجهاد العينين، وهو أثر مؤقت يزول بالراحة.

أقرأ ايضا:

طفل يحصد 550 دولارًا شهريًا من بيع الشاي بالحليب.. ما القصة؟

رجل يقود "سيارة أطفال لعبة" في شارع مزدحم.. هذا ما حدث له (فيديو)

آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع

منها الكباب والسوشي.. أغرب الأطعمة على متن الطائرات حول العالم



