رائحة المنزل الكريهة لا تعني بالضرورة سوء النظافة، في الغالب، يتعلق الأمر بسوء التهوية، أو الهواء المحتبس، أو الرطوبة، فما العمل إذن؟ قبل إنفاق المال على معطرات الجو التي تخفي الروائح فقط، يكمن سر المنزل ذي الرائحة المنعشة في تحديد الأسباب الحقيقية والقضاء عليها.

العثور على السبب

عليك أن تسأل نفسك: هل الرائحة أقوى قرب المطبخ أم من الحمام؟ وفي أي وقت تكون الرائحة أقوى، بعد المطر أم في الطقس الرطب؟ تساعدك هذه الأنماط في تحديد الأسباب - سواء كان ذلك تراكم الرطوبة أو بقايا الطعام أو سوء التهوية.

قد يكون مصدر الرائحة حيوانات أليفة، من بين أمور أخرى، لذا، فإن التجول في المنزل وملاحظة أماكن تواجد الرائحة الأقوى سيكشف عن مصدرها بحسب timesofindia.

تبقى روائح المطبخ لفترة طويلة

تستخدم الأسر التوابل في تحضير الطعام، أحيانًا تكون رائحة الكاري أو الأطعمة المقلية هي التي تترك أثرًا قويًا، خاصةً عندما لا تكون التهوية جيدة.

فالمطابخ التي تفتقر إلى أنظمة تهوية جيدة تحبس هذه الروائح والبخار بسهولة في الخزائن والستائر والمفروشات، وتبقى عالقة لأيام، ولتجنب ذلك، استخدم مروحة شفط أثناء الطهي، أبقِ النوافذ مفتوحة، التنظيف المنتظم للجدران والخزائن ضروري، ضع وعاءً من الخل الأبيض في المطبخ طوال الليل لتحييد الروائح.

روائح الرطوبة (مشكلة موسم الأمطار الموسمية)

فترة الأمطار الموسمية أسوأ وقت لانتشار الروائح الكريهة في المنازل، ففيها ترتفع نسبة الرطوبة، كما يسبب الهواء الرطب نمو العفن والفطريات، ما ينتج رائحة عفن كريهة.

يمكنك التغلب على ذلك بفتح النوافذ وأبواب الشرفة، التهوية الجيدة تساعد أيضا، لا تدع الرطوبة تتراكم على الأرضيات والجدران ضع مواد ماصة للرطوبة مثل صودا الخبز في زوايا المنزل.

حمام كريه الرائحة

الحمامات عرضةً للروائح الكريهة، وحتى مع التنظيف المنتظم، قد تبقى الروائح أو تعود إذا لم يتم التحكم في الرطوبة داخلها.

لحل المشكلة، استمر في تنظيف المصارف بمزيج من صودا الخبز والخل، تأكد من التهوية المناسبة.

نفايات الطعام

سبب رئيسي آخر قد يكون امتلاء صناديق القمامة، فهي من الأسباب الشائعة، بقايا الطعام والنفايات الرطبة تجذب البكتيريا وتنتج روائح كريهة.

وللتعامل مع هذا الأمر، قم بإفراغ سلة المهملات يوميا، قم بتبطين صناديق القمامة بأكياس قابلة للتحلل الحيوي، وتنظيف وتطهير الجزء الداخلي من صناديق القمامة أسبوعيا.

روائح الحيوانات الأليفة

تساهم الحيوانات الأليفة أيضا في الروائح الكريهة في المنزل، يجب عليك تنظيف فراش حيوانك الأليف بانتظام، اغسلهم حسب الحاجة، قم بتنظيف الأرضيات بالمكنسة الكهربائية بانتظام، رشي صودا الخبز على السجاد قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية لامتصاص الروائح.

كيفية التعامل مع الرائحة الكريهة

التهوية الجيدة : هذا هو الحل الأمثل، للحصول على منزل ذي رائحة منعشة، عليك الاستثمار في مروحة شفط جيدة، فالتهوية الجيدة تزيل الهواء القديم أو المحتبس وتستبدله بهواء خارجي نقي.

مزيلات الروائح الطبيعية

بدلا من استخدام البخاخات الكيميائية، اصنع معطرات جو منزلية باستخدام صودا الخبز التي تمتص الروائح من السجاد والثلاجات والمصارف.

يمكنك أيضا استخدام بقايا القهوة ووضعها في أوعية.

الأعشاب أو الزهور الطازجة تحسّن جودة الهواء.

إذا استمرت الرائحة لفترة طويلة، وخاصة إذا كانت من مياه الصرف الصحي أو جرذ ميت، فأنت بحاجة إلى مساعدة احترافية وتنظيف.

