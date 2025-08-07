كوب على مقبض الباب وكي الملابس في الحمام.. أغرب 12 خدعة تسهل سفرك

كتبت– أميرة حلمي:

الإقامة في الفنادق قد تبدو مريحة، لكن ببعض الحيل البسيطة يمكنك جعلها أكثر أمانًا وذكاءً وراحة، خاصة إذا كنت من محبّي السفر أو كثيري التنقل.

إليك 12 خدعة ذكية بحسب موقع Bright Side، قد تغيّر تجربتك في أي فندق.

1. علق كوب على المقبض

إذا كنتَ تشك في أمان غرفتك الفندقية، قم بتعليق كوب زجاجي على مقبض الباب الداخلي. في حال حاول أحدهم فتح الباب، سيصدر الكوب صوتًا مرتفعًا كفيلًا بإيقاظك وإرباك المتسلل.

2. كيّ الملابس بالبخار من دون مكواة

لا حاجة للمكواة! علّق ملابسك في الحمام وشغّل الماء الساخن لعدة دقائق. البخار المتصاعد سيساعد على فرد التجاعيد بلطف.

3. لمنع دخول الضوء من الستائر

غالبًا ما لا تُغلق ستائر الفنادق بإحكام، ويزعجك ضوء الشارع. استخدم مشبك علاقة الملابس لتثبيت طرفي الستارة معًا ومنع تسرب الضوء.

4. غسل سريع للملابس داخل الغرفة

لسفرات طويلة، يمكنك غسل قطع الملابس الصغيرة في الحوض. سدّ فتحة التصريف باستخدام كيس بلاستيكي وورق التواليت، واستعمل صابونًا خفيفًا أو شامبو للاستحمام.

5. تحويل طاولة الكي لمساحة عمل

لا يوجد مكتب؟ طاولة الكي تصلح كبديل ممتاز للعمل على اللابتوب، أو كمنضدة لتبديل ملابس الأطفال أو ترتيب الحقائب.

6. تشغيل الكهرباء دون بطاقة الغرفة

في بعض الفنادق، لا تعمل الكهرباء إلا عند إدخال بطاقة الغرفة في الفتحة المخصصة. ولكن يمكنك استخدام أي بطاقة بلاستيكية غير مهمة — مثل بطاقة سفر قديمة — لتظل الكهرباء تعمل أثناء خروجك.

7. تجنب لمس جهاز التحكم عن بُعد

جهاز التحكم من أكثر الأشياء التي لا تُنظف بانتظام. لحماية نفسك، لفّه بكيس الاستحمام البلاستيكي أو كيس النعال القابل للاستخدام مرة واحدة.

8. طريقة آمنة لاستخدام الثلج

إذا لم تكن واثقًا من نظافة الثلج في الفندق، لا تضعه في المشروب مباشرة. بدلًا من ذلك، ضَع الكوب داخل وعاء مملوء بالثلج لتبريد المشروب من الخارج.

9. تعتيم الأضواء المزعجة

بعض الأضواء في الغرفة لا يمكن إطفاؤها. لتقليل إضاءتها، ضع فوقها كتيب الفندق أو قائمة الطعام.

10. مجفف الشعر لتجفيف الأحذية

إذا ابتلّ حذاؤك أثناء يوم ممطر، استخدم مجفف الشعر الموجود في الغرفة لتجفيفه سريعًا قبل الخروج مرة أخرى.

11. منشفة أسفل الباب لعزل الصوت والضوء

لجعل الغرفة أكثر هدوءًا وظلامًا، لف منشفة صغيرة وضعها أسفل باب الغرفة لمنع تسرب الأصوات أو الإضاءة من الممرات.

12. حامل مؤقت لفرشاة الأسنان

إذا لم يكن هناك كوب أو مساحة مناسبة لفرشاة الأسنان، يمكنك استخدام لفة ورق التواليت الإضافية الموجودة في الغرفة كحامل مؤقت ونظيف.

