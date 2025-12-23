فشل إطلاق قمر صناعي للملاحة في اليابان



أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "JAXA" عن فشل صاروخ النقل H3 في وضع القمر الصناعي Michibiki-5 في مداره المقرر.

ووفقا للوكالة، لم تبدأ عملية إعادة تشغيل محرك المرحلة الثانية كما هو مخطط لها، وتوقف قبل الأوان.

ونتيجة لذلك، لم يصل القمر Michibiki-5 إلى مداره المقصود، لذلك يعتبر الإطلاق فاشلا. وهذا هو الفشل الثاني من أصل سبعة عمليات إطلاق صاروخ H3.

ويبلغ وزن القمر Michibiki-5 حوالي 4.8 طن، وهو خامس قمر صناعي من مجموعة نظام تحديد المواقع الياباني Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) الذي يعمل في مدار متزامن مع الأرض، ويتوافق مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويمكن استخدامه بالتزامن معه.

ويغطي اليابان والمناطق المجاورة لها في آسيا وأوقيانوسيا، مع خطط للتوسع ليشمل دولا أخرى في المنطقة مستقبلا.

يذكر أن أول قمر صناعي من نظام QZSS أطلق في عام 2010، وتعمل في الفضاء حاليا 4 أقمار صناعية، من مجموع 11 قمرا صناعيا تتألف منها المجموعة في المستقبل.

وصاروخ النقل H3 ثنائي المراحل من تصميم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وحل محل صاروخ H-2A.

وبعد إطلاق تجريبي فاشل في مارس 2023، أكمل H3 خمس مهمات ناجحة متتالية، إلا أن إطلاقه الأخير فشل بسبب خلل برمجي، وفقا لروسيا اليوم.