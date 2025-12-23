إعلان

روسيا: مقتل وإصابة عشرات المدنيين بقصف أوكراني خلال أسبوع

كتب : مصراوي

08:26 ص 23/12/2025

روسيا وأوكرانيا

وكالات

أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية المفوض لتوثيق جرائم نظام كييف مقتل 20 مدنيا وإصابة 73 آخرين، جراء القصف الأوكراني لمناطق روسيا بما فيها الجديدة خلال أسبوع.

وقال ميروشنيك: "بين الـ15 والـ21 من ديسمبر الجاري قتل 20 مدنيا وأصيب 73 آخرون بينهم 3 أطفال جراء قصف قوات كييف لمناطق روسيا".

وأضاف: "أطلقت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن 3245 قذيفة على الأهداف المدنية في الأراضي الروسية خلال أسبوع".

ولفت إلى أن أكبر عدد من الضحايا سجل في مقاطعات خيرسون وبيلجورود وزابوروجيه.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

روسيا وأوكرانيا الخارجية الروسية قصف أوكراني الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا روسيا

