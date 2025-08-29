أبهرت المارة.. فتاة في نيويورك تحول واجهة منزلها القبيحة إلى تحفة فنية

كتب - محمود عبده:

في أحد أحياء مانهاتن الراقية، جذبت كريستي هيمريك، أم لأربعة أطفال، أنظار سكان نيويورك والعالم بعد أن حولت واجهة منزلها إلى لوحة فنية نابضة بالحياة.

وفقا لموقع New York Post، فإنه باستخدام الزهور الاصطناعية والديكورات الموسمية، حولت كريستي مدخل منزلها المكون من خمسة طوابق في شارع 78 إلى معلم جمالي، يتوقف أمامه المارة لالتقاط الصور.

تقول كريستي إن الفكرة بدأت عام 2023 بعد وضع سقالات بناء "قبيحة" على المبنى، فقررت التجميل بدل التذمر.

ومنذ ذلك الحين، تزين الواجهة في كل موسم ومناسبة، مثل عيد الفصح وعيد الأم، وحتى الصيف، إذ استخدمت ثمار الليمون والبرتقال وأشجار صناعية مستوحاة من أجواء ساحل أمالفي.

عروضها الفنية أصبحت محط إعجاب رقمي واسع، وحصدت ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل، كما استخدمت الواجهة كخلفية لصور تخرج، وخطب زواج، وصور تبني كلاب من ملاجئ محلية.

ورغم التكاليف الكبيرة التي تتجاوز أحيانا 2500 دولار للعرض الواحد، تؤكد كريستي أن المشروع "ليس من أجل المال بل لإسعاد الحي".

وشاركت مع زوجها ديفيد وأطفالهم في تصميم بعض التركيبات باستخدام مكعبات LEGO، ما جذب رعايات من علامات فاخرة مثل ماكنزي تشايلدز.