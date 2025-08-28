سعر الليلة أقل من 500 جنيه.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن في رأس البر

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في رأس البر، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في رأس البر، وفقا لموقع "بوكينج".

Blue Horizon Homestay -FOR MEN ONLY-

يقع مكان إقامة "Blue Horizon Homestay -FOR MEN ONLY-" في دمياط الجديدة ويوفر واي فاي مجاني، كما يدعو الضيوف للاستمتاع بحديقة، وصالة مشتركة، وتراس.

سعر الليلة 351 + 53 ضرائب ورسوم بإجمالي 404 جنيها.

غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد

يقع مكان إقامة "غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد" في Naj‘ al Jabāylah ويتميز بحديقة.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطبخاً مشتركاً وصالة مشتركة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تحتوي كل غرفة في "غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد" على شرفة. تحتوي كل غرفة في "غرف مشتركة للشباب تأجر بالسرير الواحد" على مكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 486 + 49 ضرائب ورسوم بإجمالي 535 جنيها.

دمياط

يوفر مكان إقامة "دمياط" شرفة، ويقع في فارسكور.

يقع مكان الإقامة هذا مقابل الشاطئ، ويوفر تراس وبار.

تتوفر (1) غرفة نوم في الشقة، ومطبخ مجهز بالكامل، و (1) حمّام. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

سعر الليلة 630 + 63 ضرائب ورسوم بإجمالي 693 جنيها.

الوحيد للإستثمار العقارى برأس البر

يقع مكان إقامة "الوحيد للإستثمار العقارى برأس البر" في ‘Izbat al Burj ويوفر حديقة وتراس. توفر هذه الشقة شرفة.

تتوفر (2) غرفة نوم في الشقة، ومطبخ مجهز بالكامل، و (1) حمّام.

سعر الليلة 1189 + 119 ضرائب ورسوم بإجمالي 1308 جنيها.

Emirates Hotel

يوفر مكان إقامة "Emirates Hotel" غرفاً في ‘Izbat al Burj. لدى هذا الفندق المصنف 4 نجوم غرف مكيفة مع واي فاي مجاني وحمّام خاص في كل منها، بالإضافة إلى حديقة. يتوفر مطعم يقدم أطباقاً أفريقية، كما تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تحتوي كل غرفة في "Emirates Hotel" على تراس مع إطلالة على البحر. يتوفر في جميع الغرف في "Emirates Hotel" تلفزيون بشاشة مسطحة ولوازم استحمام مجاناً.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والألمانية والإنجليزية والإسبانية في مكتب الاستقبال.

سعر الليلة 1356 + 136 ضرائب ورسوم بإجمالي 1501 جنيها.

