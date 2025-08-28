المثل الشعبي "بصلة المحب خروف".. إليك السر وراء هذه القصة

كتب - محمود عبده:

تعد الأمثال الشعبية من أغنى مظاهر التراث الثقافي، إذ تحمل بين كلماتها قصصا وحكما تعكس تجارب الناس وعاداتهم عبر الأجيال.

ومن بين هذه الأمثال التي لا تزال متداولة إلى يومنا هذا، يبرز مثل "بصلة المحب خروف" الذي يعبر ببساطة عن قيمة النية والصدق في العطاء، مهما كان بسيطا.

قصة المثل الشعبي "بصلة المحب خروف"

يروي الدكتور مصطفى رجب، الخبير في الأدب الشعبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قصة مأثورة تشرح كيف نشأ هذا المثل: "كان هناك تاجر يمتلك بستانا واسعا، وله ابنة في غاية الجمال والرقة، كانت الفتاة قد أحبت شابا يعمل في البستان، وهو المسؤول عن جمع المحصول، ورغم بساطة وضعه المادي، تميز الشاب بصفاته الحميدة من إخلاص ووفاء واجتهاد في عمله، الأمر الذي دفع التاجر إلى الموافقة على تزويج ابنته لهذا الشاب البسيط".

في إحدى جولات الفتاة داخل البستان أثناء موسم الجمع، أهدى الشاب المحبوب إلى الفتاة بصلة طازجة وجميلة، وشعر بالخجل من بساطة الهدية واعتذر عن عدم قدرته على تقديم شيء أثمن من ذلك، لكن الفتاة ابتسمت وردت عليه قائلة: "بصلة المحب خروف"، في إشارة إلى أن قيمة الهدية لا تكمن في شكلها أو قيمتها المادية، بل في صدق المحبة ونقاء النية.

ومن تلك اللحظة، انتشر هذا المثل بين الناس ليصبح تعبيرا شائعا يرمز إلى أن البساطة والنية الصادقة في العطاء أهم من قيمة الهدية نفسها.

