ساعة تتخطى 4 ملايين جنيه.. هدية مي عمر الخيالية لزوجها في عيد ميلاد

كتب- سيد متولي:

فاجأت الفنانة مي عمر، زوجها المخرج محمد سامي، في عيد ميلاده، حيث حرصت على تقديم هدية فاخرة له، احتفالا بهذه المناسبة.

وقدمت مي عمر، إلى زوجها محمد سامي، ساعة بسعر خرافي من ماركة سويسرية مطلية أرقامها بماء الذهب، وعقاربها ذهبية بيضاء على شكل عصا.

وحرص محمد سامي، على نشر صورة الساعة التي أهدتها له زوجته مي عمر عبر خاصية الاستوري، معلقا: "شكرا حبيبتي على هدية عيد ميلادي الجميلة".

وبالبحث عن الساعة، نجد أن سعرها 92 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 4 ملايين و416 ألف جنيها مصريا، بحسب ما جاء في موقع eBay.