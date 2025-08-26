إعلان

ساعة تتخطى 4 ملايين جنيه.. هدية مي عمر الخيالية لزوجها في عيد ميلاد

04:46 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ساعة تتخطى 4 ملايين جنيه.. هدية مي عمر الخيالية لزوجها في عيد ميلاد
  • عرض 4 صورة
    ساعة تتخطى 4 ملايين جنيه.. هدية مي عمر الخيالية لزوجها في عيد ميلاد
  • عرض 4 صورة
    ساعة تتخطى 4 ملايين جنيه.. هدية مي عمر الخيالية لزوجها في عيد ميلاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- سيد متولي:

فاجأت الفنانة مي عمر، زوجها المخرج محمد سامي، في عيد ميلاده، حيث حرصت على تقديم هدية فاخرة له، احتفالا بهذه المناسبة.

وقدمت مي عمر، إلى زوجها محمد سامي، ساعة بسعر خرافي من ماركة سويسرية مطلية أرقامها بماء الذهب، وعقاربها ذهبية بيضاء على شكل عصا.

وحرص محمد سامي، على نشر صورة الساعة التي أهدتها له زوجته مي عمر عبر خاصية الاستوري، معلقا: "شكرا حبيبتي على هدية عيد ميلادي الجميلة".

وبالبحث عن الساعة، نجد أن سعرها 92 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 4 ملايين و416 ألف جنيها مصريا، بحسب ما جاء في موقع eBay.

مي عمر محمد سامي ساعة محمد سامي ساعة مي عمر سعر ساعة محمد سامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها